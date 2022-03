Studie: Kontinuierlicher Cannabiskonsum macht erfolglos

Wer vor 30 mit dem Kiffen aufhört, bleibt ebenso erfolgreich wie Abstinenzler.

Die meisten Studien beginnen unschuldig, so auch diese: Eigentlich wollte der Professor Emeritus Jake Najman (University of Queensland) nur herausfinden, wie sich der kontinuierliche Konsum von Amphetaminen und Cannabis auf die Zukunft von Jugendlichen auswirkt. Die Studie untersuche hierfür mehr als 10,000 Probanden, ob die Jugendlichen nur Cannabis oder Amphetamin, oder beides zusammen nahmen, spielte hier keine Rolle – es sollte ja verglichen werden, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelten.



Dafür musste Najman auch definieren, was er unter einem erfolgreichen Leben verstehe. Dafür blieb der Forscher bei neun recht bodenständigen Faktoren: Bildung, soziale Sicherheit, familiäres Einkommen, Qualität und Quantität intimer Beziehungen, derzeitiger Beziehungsstatus, Eigenheimstatus, Glückseligkeit („Happiness“) und generelle Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Andere Langzeitstudien hatten bisher eher auf spezifische Gesundheits- oder soziale Faktoren geachtet, etwa Psyche oder Kriminalität. Bei diesen Studien kritisierte Najman die bleibenden Fragen über die Auswirkung des Drogenkonsums auf das generelle Leben. Eine genaue Gewichtung findet sich in der Studie.



Die Ergebnisse sind spannend: Beobachtet wurden Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, zu diesem Zeitpunkt hatten etwa zwanzig Prozent auffallend negative Verhaltensmuster im Bezug auf ihren Cannabiskonsum. Die Jugendlichen wurden zu Beginn und dann erneut mit 21 und 30 Jahren untersucht. Bei den Amphetaminen waren dies nur vier Prozent. Verabschiedeten sich die Jugendlichen vor dem 30. Lebensjahr von den Drogen, so waren sie ebenso erfolgreich wie die Vergleichsgruppe, welche nie Cannabis oder Amphetamine konsumierten. Blieben sie aber dabei, konnte man einen deutlichen Rückgang des Erfolgs beobachten.



Damit scheint ein Zusammenhang geschaffen von kontinuierlichem Drogenkonsum von der Jugend bis ins Erwachsenenalter. Ein Zusammenhang, der ins Negative ausschlägt. Als Kennzeichen eines problematischen Umgangs mit Drogen wurden vor allem antisoziales Verhalten und vermehrte Probleme mit der Justiz genannt, neben Schulproblemen und aggressivem Verhalten.



Bevor man nun schnell zum Schluss kommt, Professor Najman möchte Kiffer verteufeln, muss man sich vor Augen führen, welche Schlüsse dieser aus den Ergebnissen zieht: Es geht nämlich genau um die schwierigen Jugendlichen, deren offensichtlicher Drogenkonsum ihrem späterem Leben im Weg stehen könnte: diesen Jugendlichen soll geholfen werden können. Die Studie zeigt direkte Verbindungen um hierfür ein Bewusstsein zu schaffen.

