Erlenbach: Frau bewarf Jugendliche mit Drogen

Die Gruppe war der Frau zu laut gewesen.

Foto: Su/Archiv

Eine Frau in Unterfranken hatte die Nase gestrichen voll von ein paar Jugendlichen, welche vor ihrer Wohnung partout nicht still sein wollten. Um die Störenfriede ruhig zu stellen, hatte die Frau einen ganz besonderen Trick: Cannabis. Anscheinend wohl selbst Genießerin, verwandelte sie Erlenbach am Main kurzerhand in den Traum jeden Kiffers: Von ihrem Balkon aus ließ sie Hanf auf die Jugendlichen regnen – oder vielmehr, sie bewarf die Jugendlichen damit.



Beinahe noch paradoxer für eine Connaisseurin des grünen Glücks: Ein wesentlicher Grund für das Reissen der Geduld war das zu laute lachen der jungen Leute. Mit dem Wurf wollte die Frau Ruhe schaffen; sie forderte die Jugendlichen auf, das Hang zu nehmen und irgendwo zu rauchen, damit sie in ihrer Wohnung endlich wieder Ruhe haben könne. Ein im Grunde vernünftiges, wenn auch vorurteilsbelastetes Angebot. Statt dessen zeigten sich die lauten Jugendlichen umkooperativ: Sie verständigten die Polizei.



Gegen die Frau aus Erlenbach wird nun strafrechtlich ermittelt – wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Die Frau war wohl zur Tatzeit auch beeinträchtigt; sie war wohl betrunken als die Polizei auftauchte. Nächstes mal sollte die Frau wohl doch lieber die Samthandschuhe anziehen und vielleicht mit Zucker werfen.

