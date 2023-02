Kein Cannabis in fünf Kilometern Umkreis von Schulen

Gymnasiallehrerverband fordert im Falle einer Cannabis-Legalisierung eine Bannmeile um Schulen und Kitas

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Das Image von Lehrern und Lehrerinnen ist in Deutschland nicht das Beste. Altkanzler Gerhard Schröder ging Mitte der Neunzigerjahre als niedersächsischer Ministerpräsident sogar soweit, zu behaupten, dass Lehrer „faule Säcke“ seien. Zwölf Strafanzeigen wegen Ehrverletzung folgten, die im Sande verliefen, weil die Staatsanwaltschaft in Schröders Äußerungen keine Beleidigung nach Paragraph 185 des Strafgesetzbuches sah. Er habe keine abgrenzbare Gruppe von Lehrern genannt, sondern vielmehr pauschal alle Lehrer erwähnt. Auch der Straftatbestand der Volksverhetzung nach Paragraph 130 Strafgesetzbuch lag nicht vor.

Aus heutiger Sicht ist die pauschale Abwertung der Menschen, die den Lehrerberuf ausüben, ungerechtfertigt. Und zu Recht hat sich Schröder ein Vierteljahrhundert später noch einmal für seinen Ausspruch entschuldigt.

Lehrer und Lehrerinnen müssen heutzutage einiges mehr leisten, bevor sie den Feierabend genießen oder in die wohlverdienten Schulferien gehen. Vor allem aber sind sie gefordert, sich auf den gesellschaftlichen Wandel der „Zeitenwende“ einzustellen und sich wie jede andere Berufsgruppe in den Diskurs engagiert und konstruktiv einzumischen. Und dazu zählt es auch, Forderungen zu stellen, die über das Schulische hinausgehen.

Und so können sich Gerhard Schröder und die ganze deutsche Bevölkerung darüber freuen, dass die im Gymnasiallehrerverband organisierten Lehrkräfte bei der von der Ampelregierung geplanten Cannabis-Teillegalisierung ein Wörtchen mitreden wollen. Die Vorsitzende des Philologenverbandes Susanne Lin-Klitzing teilt dann auch im Namen der Gymnasiallehrerschaft mit, dass Schutzzonen rund um Schulen und Kitas benötigt werden, um Deutschlands Nachwuchs nicht in Versuchung zu bringen. „Wir brauchen einen Bannkreis von mindestens fünf Kilometern um die Schulen herum, in dem kein Cannabis legal erworben werden kann. (…) Wir müssen aber auch verhindern, dass Cannabiskonsum in unmittelbarer Nähe von Schulen zur Mode wird.“

Mit dieser Forderung positioniert sich der Berufsverband der Gymnasiallehrkräfte klar gegen die geplante Cannabis-Legalisierung der Ampelregierung. Denn in letzter Konsequenz bedeutet eine derartige Regelung, dass Verkaufsstellen nur dort die Pforten öffnen können, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ganz im Sinne der Prohibitionsbefürworter ist es eine clever durchdachte Idee des Philologenverbandes, das Lauterbachsche Legalisierungsvorhaben mittels der Forderung nach einer Bannmeile um Kitas und Schulen zu torpedieren.

Wenn jetzt noch katholische und evangelische Kirchenoberhäupter auf Cannabis-Schutzzonen für ihre Gotteshäuser, Friedhöfe und Wegekreuze pochen, könnte es tatsächlich Wirklichkeit werden, dass die Legalisierungspläne ad acta gelegt werden und zur Freude Abertausender Guerillagrower, Haschdealer und Schmuggler alles beim Alten bleibt.

