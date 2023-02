Bild: Archiv Su

Sorgt das Bundesverfassungsgericht für Entkriminalisierung? Laut LTO wird das BVerfG bis Frühsommer eine Entscheidung treffen.

Die Pläne zur Cannabislegalisierung spielen sich zur Zeit an zweierlei Fronten ab. Zum einen gibt es die Route über die EU-Kommission in Brüssel. Die andere Route, durch die Cannabis zumindest entkriminalisiert werden kann, ergibt sich über das BVerfG in Karlsruhe. Der aktuelle Eintrag ins Betäubungsmittelgesetz von Cannabis wird von drei Amtsgerichten als verfassungswidrig angesehen. Laut des Amtsgerichts (AG) Bernau (Richter Müller), des AG Münster sowie des AG Pasewalk verstößt die aktuelle Behandlung von Cannabis als illegales Betäubungsmittel gegen die Verfassung. Laut Einschätzung dieser Gerichte verstößt die aktuelle Rechtslage gegen mehrere Rechtsnormen u.a. gegen die §§ 29 Abs.1 Nr. 3, 29a und 31a BtMG, soweit sie den Besitz von Cannabisprodukten unter Strafe stellen, eine Vielzahl von Grundrechten und verfassungsrechtliche Vorgaben (Art. 2 Abs. 1 GG Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 3 Abs. 1 GG).

Die Alternative

Aktuell hat das Bundesgesundheitsministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches prüfen soll, ob die Legalisierung tatsächlich sinnvoll ist. Mit diesem Gutachten sollen die Grundlagen zum Gesundheitsschutz analysiert und bewertet werden. Das Gutachten wird, sofern es nach dem gängigen Kenntnisstand der Wissenschaft formuliert ist, sich eindeutig für eine Legalisierung aussprechen. Allerdings kann auch hier die EU-Kommission dennoch ein Veto dagegen einlegen. Deswegen ist es sinnvoll und wichtig, dass an der anderen Front auch eine gute Chance für mindestens eine Entkriminalisierung von Cannabis steht.

Die Entscheidung des BVerfG soll bis Ostern gefällt werden. Sollte das Gericht allerdings das Cannabisverbot für verfassungskonform halten, ist es nicht mehr möglich, über die verfassungsrechtliche Route die Legalisierung zu erreichen. Dann bleibt nur noch die Option, über die EU-Kommission endlich Cannabis zu legalisieren. Andreas Müller kommentierte die anstehende Entscheidung des Zweiten Senats bei Twitter erfreut: “Auch Angeklagte haben ein Recht auf eine zügige Entscheidung”.

Ein Beitrag von Simon Hanf

