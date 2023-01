Bild: Archiv Su

Gutachten um des Gutachtens Willens. Das Gesundheitsministerium fordert Gutachten zur Cannabislegalisierung.

Es klingt eigentlich schon absurd, aber es wurde von der Bundesregierung ein weiteres redundantes Gutachten in Auftrag gegeben. Das gemeinnützige Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD Hamburg) wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und anderen Ministerien beauftragt, die geplante Legali­sierung von Cannabis in einem Gutachten wissenschaftlich zu beleuchten. Wie das Ärzteblatt am Mittwoch schrieb.

Das Gutachten

Das Gutachten soll bis zum 31. März 2023 vorliegen. Also, innerhalb von guten zwei Monaten soll das ISD Hamburg die Legalisierung von Cannabis evaluieren. Das Gutachten soll zwei Wochen vor Ablauf der Frist dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt werden, sagte Pro­jekt­leiter Jakob Manthey vom ISD Hamburg. Das Forscherteam hat bereits letztes Jahr einen Vorschlag für die Eckpunkte zur Cannabislegalisierung entworfen. Auf Grundlage dieses eingereichten Vorschlags hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Eckpunkte entworfen, welche dann in Brüssel vorgelegt wurden.

Die Bundesregierung möchte Cannabis als Genussmittel für erwachsene Menschen legalisieren. Dafür wird allerdings die Legitimierung der EU-Kommission aus Brüssel benötigt. Es kann zu völkerrechtlichen und EU-rechtlichen Verstößen kommen, sollte die Bundesregierung Cannabis ohne höhere Entscheidungsträger legalisieren.

Dieses von der ISD Hamburg erstellte Gutachten soll parallel zum Gesetzentwurf entstehen. Für die Formulierungen des Gesetzentwurfs ist das Bundesgesundheitsministerium verantwortlich. Lauterbach sagt, dass wenn es gut laufen würde, der Gesetzentwurf bereits in der zweiten Jahreshälfte im Bundestag eingereicht werden kann.

Die Ziele

Konkrete Ziele der Cannabislegalisierung sind der Jugendschutz, Konsumentenschutz sowie die Verdrängung des Schwarzmarktes. Wie genau diese Ziele erreicht werden können, soll das ISD Hamburg ermitteln. Diese werden auf der Grundlage von wissenschaftlicher Literatur ermittelt. Das ISD und die Forscher kooperieren mit fünf Fachleuten aus Kanada, USA, Uruguay und der Schweiz. Diese Fachleute bringen ihre Erfahrung und ihre Expertise aus ihren jeweiligen Ländern mit. Die Cannabislegalisierung soll ein wissenschaftliches Fundament haben und auf der Grundlage von evidenzbasierter Forschung ausgestaltet werden.

Die Probleme

Die Forscher erstellten bereits eine Zusammenfassung des Projekts auf ihrer Website. Die Cannabislegalisierung wird „verschiedene Auswirkungen auf den Jugend- und Gesundheitsschutz, sowie auf die Entwicklung des illegalen Marktes haben“. Eine vorläufige Zusammenstellung der Literatur deute „insgesamt auf keinen sprunghaften Anstieg der Konsumprävalenz infolge der Cannabislegalisierung in Nordamerika und Uruguay hin“. Jedoch wird auch angemerkt, dass es bereits zu einem Anstieg von “Vergiftungen” und Aufnahmen in Notaufnahmen gekommen sei. Ebenfalls wird vereinzelt von einer Erhöhung von Verkehrsunfällen berichtet.

Letzteres ist besonders absurd, da berauschtes Fahren ohnehin ein Verkehrsdelikt ist. Unabhängig von der Legalisierung wird das Fahren von Kraftfahrzeugen unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen, sei es Alkohol, Cannabis oder gar Heroin, weiterhin verboten sein. Der andere Punkt der “Vergiftungen” ist ebenfalls sehr schwammig. Im ICD-11 (ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) werden Krankheiten und Diagnosekriterien festgelegt. Dort wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwischen Phytocannabinoiden (natürliche Cannabinoide) und synthetischen Cannabinoiden unterschieden. Mit natürlichen Cannabinoiden ist eine Intoxikation quasi unmöglich, bei den synthetischen Cannabinoiden durchaus wahrscheinlich. Wenn jemand nun mit einer derartigen Intoxikation ins Krankenhaus kommt, geht das auch auf das Konto von dem natürlichen Cannabis. Deshalb hat die Aussage der “Intoxikationen” eine sehr schwammige Grundlage.

Fazit

Die Cannabislegalisierung ist längst überfällig. Die wissenschaftliche Literatur ist sich dessen seit Jahrzehnten sicher. Die Forschungsergebnisse sind ebenfalls eindeutig. Ein solches Gutachten ist redundant und somit Zeit – und Geldverschwendung. Allerdings möchte die EU-Kommission die Ergebnisse der Forschungsarbeiten 100 mal hören. Dieses Gutachten wird auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Cannabislegalisierung der richtige Weg ist. Daher wird das ISD Hamburg dieses Gutachten um des Gutachtens Willens erstellen. Damit wird die EU-Kommission erneut die gleichen Ergebnisse hören welche schon etliche Male zuvor beschrieben wurden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

