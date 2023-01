Bild: Archiv

Krankenhaus durch Cannabiskuchen? Tatsächlich kamen drei Männer ins Krankenhaus, weil sie einen THC-haltigen Kuchen aßen.

In Halle rückte ein Krankenwagen aus, weil drei Mitarbeiter eines Supermarktes einen Cannabiskuchen aßen. Die Betroffenen wurden in die Klinik auf Grund ihrer Beschwerden eingeliefert. Die Polizei hält es nun tatsächlich für eine gute Idee, gegen diese drei Männer zu ermitteln. Am Samstag wurden diese drei Männer ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte mit, dass die Betroffenen sich über Übelkeit und andere Symptome beklagten. Laut polizeilichen Ermittlungen konnte unter anderem der Wirkstoff THC festgestellt werden, hieß es laut eines Polizeisprechers. Diese Formulierung impliziert, dass noch weitere Substanzen in dem Kuchen hätten sein könnten. Ob und welche Substanzen dies noch sein könnten, wurde in dem Bericht nicht geäußert.

Wer den Kuchen mit THC versetzte, ist bislang unklar. Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 39 Jahren arbeiteten in einem Supermarkt, als sie den Kuchen aßen. Der Supermarkt befand sich in der westlichen Neustadt. Der Rettungsdienst behandelte die drei Männer. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Halle hält es tatsächlich für eine gute Idee, angesichts der anstehenden Legalisierung Ermittlungen aufzunehmen. Da Edibles in Deutschland illegal sind, ist auch der THC-Gehalt nicht abzuschätzen. Dies kann dazu führen, dass sich Menschen überdosieren, da gegessenes THC deutlich intensiver wirkt als gerauchtes. Genauere Informationen finden sich hier.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken