Fast jeder dritte Schmerzpatient nutzt Cannabis, ist das Ergebnis einer JAMA Network Open durchgeführten Umfrage.

Cannabis gewinnt an immer mehr Popularität. Es hat ein breites Wirkspektrum, was es auch für Menschen mit diversen Erkrankungen interessant macht. Gerade für viele Schmerzpatienten ist Cannabis sehr hilfreich. Fast jeder dritte Schmerzpatient, der befragt wurde, nutzt Cannabis zur Therapie seiner Schmerzen.

Mehr als die Hälfte der 1.724 Erwachsenen, die befragt wurden, gaben an, dass sie dank Cannabis ihre Schmerzmedikation reduzieren konnten. Es konnten sowohl die Opioide als auch frei verkäufliche Schmerzmittel reduziert werden. Cannabis hatte aber auch Auswirkungen auf nichtmedikamentöse Therapiemethoden. Bei einigen Patienten führte der Cannabiskonsum dazu, dass sie ihre Physiotherapie reduzieren, einige andere Patienten machten aber mehr Physiotherapie, wenn sie Cannabis konsumierten.

„Die Tatsache, dass Patienten berichten, dass sie Schmerzmittel durch Cannabis ersetzen, unterstreicht so sehr die Notwendigkeit der Erforschung der Vorteile und Risiken der Verwendung von Cannabis bei chronischen Schmerzen.“ sagte Mark Bicket, M.D., Ph.D., Assistenzprofessor in der Abteilung für Anästhesiologie und Co-Direktor des Michigan Opioid Prescribing Engagement Network.

Cannabis ist ein wichtiges und mittlerweile auch schon etabliertes Medikament. Es wird Zeit, dass die deutsche Regierung endlich die Krankenkassen dazu verpflichtet, Cannabis zu bezahlen. Tee mit Cannabis kann auch gegen Schmerzen helfen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

