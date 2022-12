Foto: Su/Archiv

Forschung mit Cannabis wird erleichtert. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete ein Gesetz über die Erforschung von medizinischem Marihuana. Damit änderte er die Art und Weise, wie amerikanische Wissenschaftler Cannabis untersuchen. Das Weiße Haus gab am Freitag bekannt, dass Präsident Biden den „Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act“ unterzeichnet hat. Diese Änderung erleichtert den Forschern das Erforschen von Cannabis und dessen Auswirkungen.

Der überparteiliche Gesetzentwurf wurde im Juli eingebracht und im Laufe des Monats vom Repräsentantenhaus und im November einstimmig vom Senat verabschiedet. Rep. Earl Blumenauer (D), der den Gesetzentwurf gesponsert hat, gab eine gemeinsame Pressemitteilung mit den Co-Vorsitzenden des Cannabis Caucus, Barbara Lee (D), Dave Joyce (R) und Brian Mast (R), heraus, in der er die Bedeutung der Leistung betonte. „Jahrzehntelang hat die Bundesregierung die Wissenschaft und den Fortschritt behindert, indem sie mit einem irreführenden und diskriminierenden Ansatz in Bezug auf Cannabis hausiert hat. Heute ist ein wichtiger Schritt, um die Marihuana-Gesetze unseres Landes zu ändern. Gesetze, die die Forschung zu medizinischem Cannabis und Cannabidiol ausweiten, werden es einfacher machen, die Wirkungen und das Potenzial von Cannabis zu erforschen“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus betonten die Delegierten die Bedeutung der medizinischen Grundlagenforschung zu Cannabis, um das volle therapeutische Potenzial der Pflanze bei der Behandlung verschiedener Krankheiten zu verstehen, und versprachen, den Krieg gegen die Drogen mit einer Reihe von Vorschlägen zu beenden, die den Status von Cannabis bald auf Bundesebene ändern werden.

Das Gesetz erleichtert Forschern, die Marihuana für medizinische Zwecke untersuchen wollen. Die neue Gesetzgebung beseitigt staatliche Beschränkungen, die Forscher daran hindern sollen, die Pflanze zu studieren, und beschleunigt das Antragsverfahren für die Genehmigung von Marihuana-bezogener wissenschaftlicher Forschung. Nach dem neuen Gesetz muss die Bundesregierung sicherstellen, dass Wissenschaftler, die medizinische Marihuanaforschung betreiben, eine ausreichende und kontinuierliche Versorgung mit Cannabis haben. So können Forscher mehr über die medizinischen Eigenschaften dieser Pflanze erfahren und große Mengen Cannabis für Forschungszwecke anfordern. Tatsächlich schreibt das Gesetz jetzt vor, dass der US-Justizminister den Antrag eines Forschers innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt genehmigen, zusätzliche Informationen anfordern oder ablehnen muss. Wenn Forscher auf Anfrage zusätzliche Informationen bereitstellen, hat der Generalstaatsanwalt 30 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.

Universitäten und Forschungseinrichtungen können jetzt eine Genehmigung der US Drug Enforcement Administration (DEA) zum Anbau, zur Herstellung, zum Vertrieb, zur Abgabe und zum Besitz von Marihuana zu Forschungszwecken unter der Leitung des Department of Health and Human Services (HHS) von den Vereinigten Staaten erhalten. Forscher, die Cannabisforschung betreiben möchten, können ihre Protokolle aktualisieren, ohne die DEA zu benachrichtigen, wenn sich die Menge und Form des Cannabis, die Herkunft des Materials und die Lagerbedingungen nicht ändern. Die Gesetzgebung ermutigt die FDA auch, aus Hanf gewonnene Medikamente zu entwickeln, und weist HHS an, potenzielle medizinische Anwendungen von Hanf oder Cannabidiol oder CBD als Arzneimittel zu identifizieren.

Das Medical Cannabis and Cannabidiol Research Expansion Act ermöglicht es Ärzten auch, die potenziellen Schäden und Vorteile von derzeit bekannten Cannabinoiden, wie CBD, als therapeutisches Medikament oder Cannabis sowie die bekannten potenziellen Schäden und Vorteile für die Medizin zu prüfen. Die Gesetzgebung würde es Wissenschaftlern jedoch weder erlauben, Marihuana von einer staatlichen Apotheke zu kaufen, noch würde sie Marihuana auf Bundesebene legalisieren. Tatsächlich bleibt Marihuana auf Bundesebene gemäß Schedule I des Controlled Substances Act illegal.

Die Gesetzgebung stellt jedoch einen bedeutenden Fortschritt in der medizinischen Marihuana-Forschung in den Vereinigten Staaten dar. Vor dem neuen Gesetz war die Marihuana-Forschung in den Vereinigten Staaten schwierig, weil Wissenschaftler die Genehmigung mehrerer Behörden benötigten, um Forschungen durchzuführen, die manchmal Jahre dauern konnten. Darüber hinaus dürfen Forscher nur an der University of Mississippi angebauten Hanf verwenden, obwohl die DEA kürzlich sechs Forschungslizenzen zum Anbau von Hanf an US-Unternehmen vergeben hat.

Biden unterzeichnete das Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act nach einer Durchführungsverordnung im Oktober, mit der etwa 6.500 Personen begnadigt wurden, die wegen des Besitzes von Marihuana auf Bundesebene verurteilt wurden. Bei diesem Treffen forderte er auch den HHS-Sekretär und den Generalstaatsanwalt auf, „mit einer Überprüfung der Sichtweise des Bundesgesetzes auf Marihuana zu beginnen“. Während das neue Gesetz andere Bundesreformen nicht umsetzt, könnte es den Weg für neue Bundesgesetze über Marihuana ebnen, wie z. Der SAFE Banking Act, der die Bundesbeschränkungen für die Marihuana-Industrie lockern könnte.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken