Bayerns Gesundheitsminister fordert EU-Veto gegen Legalisierung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert EU-Veto gegen die Legalisierung von Cannabis.

“Die geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern verstößt nach meiner Überzeugung auch gegen Europarecht”, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch. Diese Aussage machte er nach seinem Treffen mit der zuständigen Generaldirektorin Monique Pariat in Brüssel. Für ihn wäre ein grünes Licht aus Brüssel das falsche Signal für Kinder und Jugendliche.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Ende Oktober ein Eckpunktepapier für die Pläne der Cannabis-Legalisierung präsentiert. Dabei hat er angekündigt, zunächst von der EU-Kommission prüfen zu lassen, ob die Pläne mit dem Europarecht vereinbar sind.

Das Europarecht verbietet ganz klar die Legalisierung von Cannabis. Allerdings hofft die Bundesregierung auf die Vernunft der EU-Kommission, Cannabis dennoch legalisieren zu lassen. Da die Legalisierung im Sinne des Gesundheitsschutzes steht, kann es eine legitime Maßnahme sein, wenn bewiesen werden kann, dass die Legalisierung zum Gesundheitsschutz beiträgt. Diese Argumentation ist mit der Wissenschaft kompatibel.

Holetschek jedoch hält am Gesetzestext fest, denn Cannabis ist ja eine illegale Droge: “Lediglich ein streng überwachter Handel, der der Verwendung für medizinische oder wissenschaftliche Zwecke dient, ist davon ausgenommen”, sagte Holetschek.

Weiter: “Eine Legalisierung des Handels mit Cannabis zu Genusszwecken im nationalen Alleingang ist somit nicht möglich – auch nicht, wenn er staatlich streng reguliert wäre.” Er verweist hier auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der das Inverkehrbringen von Betäubungsmitteln allen Mitgliedstaaten verboten hat. “Ich bin optimistisch, dass die EU-Kommission sich als ausgleichendes Element auf die hitzige Legalisierungsdebatte in Deutschland auswirken wird”, sagte Holetschek nach dem Gespräch mit Pariat. “Bayern ist strikt gegen eine Legalisierung von Cannabis und wird auch auf Bundesebene alle Register ziehen, um das Gesetz zu verhindern, sollte es so weit kommen”, betonte Holetschek. Er hoffe auf die Einsicht der Bundesregierung, dass die Legalisierung “gesundheitlich fragwürdig” sei und wahrscheinlich auch am EU-Recht scheitern werde.

Holetschek sollte Comedian werden. Die Sinnhaftigkeit der Legalisierung ist mittlerweile wissenschaftlicher Konsens. Die Auswirkungen der Drogenprohibition hat die Problematik massiv verschlimmert und sorgt nur für mehr Probleme. Die Cannabislegalisierung ist eindeutig der richtige Weg. Das werden früher oder später auch die CSU/CDU-Politiker einsehen, wenn Sie mal auf die Wissenschaft hören würden. Vermutungen haben in der Politik nichts zu suchen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

