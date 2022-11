Über 1000 Pflanzen in NRW entdeckt

Foto: Su/Archiv

Über 1000 Pflanzen wurden in NRW entdeckt. Die Polizei in Willich-Schiefbahn entdeckte die Plantage und nahm zwei Männer fest.

Die Polizei hat im Kreis Viersen einen weiteren Fahndungserfolg geleistet. Dort wurde am Mittwoch, dem 9. November eine Cannabis-Plantage mit über 1000 Pflanzen entdeckt. Die Pflanzen befanden sich in einer Halle am Schiefbahner Bahnhof. Laut einem Polizeisprecher wurden „über 1000 Pflanzen und umfangreiches Beweismaterial“ sichergestellt.

Aus einem Bericht geht hervor, dass die Plantage vom Viersener Rauschgiftkommissariat entdeckt wurde. Die „beachtliche Plantage“ wurde dort in einer zweiten Halle eingebaut, „komplett inklusive einer hochprofessionellen Belichtungs- und Belüftungsanlage“, sagte der Polizeisprecher. Die Freiwillige Feuerwehr musste zur Hilfe gerufen werden, um die große Menge an Pflanzen zu entfernen und anschließend zu vernichten. Bei der Durchsuchung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 51 Jahren vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete die Untersuchungshaft an, die Ermittlungen laufen allerdings noch an.

Leider handelt es sich auch hier um die wissentliche Zerstörung von Pflanzen. Auch wenn die Menge der Pflanzen gewaltig ist, rechtfertigt dies nicht die Untersuchungshaft. Die Beweise wurden bereits gesichert, somit besteht keine Verdunkelungsgefahr, die Gefahr vor weiteren Verbrechen ist ebenfalls gering, denn die gesamte Anlage wurde bereits vernichtet. Nur weil eine Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, müssen die beiden Männer bereits vorab in den Knast. Die Prohibition muss endlich enden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

