Cannabisapotheke: Kundendaten aus Versehen geleakt

Eine Cannabisapotheke hat Kundendaten aus Versehen geleakt. Ein Dokument mit den sensiblen Daten wurde an einen Kunden geschickt.

Einem Mitarbeiter einer Versandapotheke, die sich auf Cannabis spezialisiert hat, ist ein gravierender Fehler unterlaufen. Dieser wollte frühmorgens ein Angebot einem Kunden per Mail schicken. Allerdings wählte der Mitarbeiter dabei eine Liste mit sensiblen Kundendaten aus, die er dann versandte. In dieser Liste waren neben den Namen der Kunden auch die verordnete Menge sowie die Namen der verschreibenden Ärzte. Das Dokument war insgesamt 90 Seiten lang. Da es sich bei medizinischem Cannabis um ein Betäubungsmittel handelt, geht es um besonders sensible Gesundheitsdaten.

Laut des Berichts veröffentlichte der Kunde einen Teil dieser Liste in einem Forum. Glücklicherweise aber schwärzte er die Namen der Kunden. “Nur so wurden wir überhaupt auf den Fall aufmerksam“, berichtete der Inhaber der Versandapotheke.

Der Kunde wurde von der Apotheke kontaktiert. „Zum Glück wurden die Daten nicht weitergegeben. Und die Person hat uns rechtsverbindlich bestätigt, dass sie die Daten gelöscht hat. Nach Einschätzung unseres Rechtsanwalts wäre es daher nicht notwendig, weitere Schritte einzuleiten“, so der Inhaber.

Die Apotheke kontaktierte den Landesdatenschutzbeauftragten, um diesen Fall aufzuarbeiten. Gerade weil es sich um hoch sensible Daten handelt, ist in diesem Fall eine Aufarbeitung des Sachgehalts essentiell. Glücklicherweise wurden die Daten nicht weiter geteilt und es wurden keine Kundennamen der Öffentlichkeit präsentiert. Dennoch muss dieser Fehler aufgearbeitet werden, um zukünftig solche Fehler zu vermeiden. Die medizinische Versorgung mit medizinal Cannabis muss verbessert werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

