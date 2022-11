Foto: Su/Archiv

Kommt der Cannabisverkauf doch in der Apotheke? Zwei Drittel können sich die Abgabe in der Apotheke vorstellen.

Aus einer neuen Umfrage geht hervor, dass sich zwei Drittel der Befragten den Cannabisverkauf zu Genusszwecken in der Apotheke vorstellen können. Nur etwa die Hälfte war für den Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. 27 Prozent konnten sich aber auch die Abgabe durch staatlich gewählte Institutionen vorstellen.

Wenig überraschend ist jedoch, dass 54 Prozent für eine Höchstabgabemenge pro Person sind.

34 Prozent sind den Eckpunkten der Bundesregierung gegenüber positiv eingestellt. Fast genauso viele, nämlich 38 Prozent, finden die Eckpunkte nicht gut und kritisieren diese. Eine große Differenz gibt es aber bei den Altersgruppen. Die Legalisierung finden circa 80 Prozent der 18 – 29 Jährigen gut, bei den über 70 Jährigen sind es immerhin noch 51 Prozent.

Das Thema der Cannabislegalisierung wird aber gespannt von der Bevölkerung verfolgt. Es sind in der allgemeinen Bevölkerung 70 Prozent und bei der Altersgruppe der 18 – 29-Jährigen sogar 87 Prozent die den Prozess gespannt verfolgen.

Cannabis wird in der Gesellschaft immer mehr anerkannt. Das Stigma fällt selbst in der Personengruppe der Senioren. Cannabis wird normalisiert und das ist auch gut so. Die Legalisierung ist längst überfällig und sollte schleunigst von der Bundesregierung umgesetzt werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

