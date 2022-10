Cannabislegalisierung: Beratung für SPD in Karlsruhe

Bild: Archiv Su

Im Rahmen der Cannabislegalisierung gab es eine Beratung für die SPD in Karlsruhe. So trafen sich Politiker mit dem Karlsruher Bürgermeister.

Aus einem Bericht von KA-News gehen die Informationen zu diesen Treffen hervor. Das Dezernat Team um Bürgermeister Martin Lenz, die SPD-Bundestagsabgeordnete für Jugend-Suchtprävention Jasmina Hostert, der Karlsruher Bundestagsabgeordneten Parsa Marvi, sowie Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Yvette Melchien trafen sich dementsprechend in Karlsruhe.

Karlsruhe gilt als Vorreiter Stadt in Sachen Drogenpolitik. So hat Karlsruhe den landesweit ersten Konsumraum für Drogenkonsumenten geöffnet und beteiligt sich am Diamorphin-Programm. Im Rahmen dieses Programms können Heroinabhängige Menschen vom Staat Heroin bekommen. Dies reduziert Schäden durch die Droge und beendet Beschaffungskriminalität. Damit ist Karlsruhe gerade für den eher konservativen Süden sehr progressiv.

“Für die anstehenden Gesetzesberatungen konnte ich einige wertvolle Praxistipps mitnehmen” bedankt sich Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert. “Wir werden viel in die Präventionsangebote und Aufklärung für Kinder und Jugendliche investieren müssen.” fügt die Abgeordnete hinzu. “Erfahren habe ich heute auch, dass aus ärztlicher Sicht die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 besonders in ihrer gesundheitlichen Entwicklung gefährdet sind.”

Diese Beratungen sind wichtig, um die Legalisierung weiter voranzutreiben. Damit werden wichtige Schritte getan, um die Legalisierung evidenzbasiert zu gestalten. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, lässt mit seinem wichtigen Urteil weiter auf sich warten.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken