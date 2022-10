Hilft kiffen gegen Übergewicht? Daten aus den USA zeigen auf, das Cannabiskonsumenten weniger häufig adipös sind.

Cannabis löst gerne mal die berüchtigten Munchies aus. Also Fressanfälle, bei denen viele vor allem ungesunde Lebensmittel konsumiert werden. Jedoch sind regelmäßige Kiffer weniger oft übergewichtig als die normale Bevölkerung.

Die Forschenden verglichen die Adipositasfälle vom US-Bundesstaat Washington mit denen eines synthetischen Staates.

Dabei kamen die Forschenden zu der Konklusion: „Unser primäres Experiment ergab, dass die Legalisierung von Freizeit-Marihuana, die die Eröffnung von Freizeit-Marihuana-Apotheken ermöglichte, zu einem Rückgang der Fettleibigkeitsraten im US-Bundesstaat Washington führte“ im Vergleich mit der synthetischen Kontrollgruppe.

Die Autoren konkludieren: „Da sich immer mehr Staaten für die Entkriminalisierung, den erweiterten medizinischen Gebrauch und die Legalisierung des Freizeitgebrauchs von Marihuana interessieren, liefern unsere Ergebnisse wichtige Einblicke in die zeitgenössische Drogenpolitik.“

Diese Studie liefert wichtige Einblicke auf die Auswirkungen der Legalisierung. Dies ist in vielen Punkten von Vorteil und wirkt sich positiv auf die Bevölkerung aus. Gerade da in Deutschland wo 24% der Bevölkerung adipös sind, kann eine Legalisierung auch in diesem Bereich viel Sinn ergeben.

Was sind eigentlich Munchies?

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken