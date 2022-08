Foto: Su/Archiv

Pfarrkirchen: Erneute Strafanzeige gegen junge Männer. Drei junge Männer wurden in Pfarrkirchen mit Cannabis erwischt – Strafanzeige.

Am Freitag gegen 22:30 Uhr erhielt die Polizei in Pfarrkirchen eine Meldung wegen Ruhestörung. Es sollen laut eines Berichts von PNP Jugendliche im Bereich des Holzstegs an den Rottauen für unnötigen Lärm gesorgt haben. Als die Polizei an besagter Stelle antraf, konnten sie keine weitere Lärmbelästigung feststellen. Sie fanden drei junge Männer, zwei waren 20 Jahre alt und einer war 21 Jahre alt.

Zwar konnte die Polizei die Jugendlichen nicht bei der Lärmbelästigung erwischen, dafür jedoch mit etwas viel schlimmeren – Cannabis. Es waren sogar zwei ganze Tüten Cannabis und dazu noch ein Grinder. Dieser schockierende Fund, rechtfertigt natürlich das Einschreiten der Polizei. Die Beamten konfiszierten die Tüten. Ebenfalls erwartet die drei junge Männer jetzt auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dies ist auch verständlich. Den was soll sonst getan werden, die jungen Männer aufklären und sie dann ziehen lassen? Nein schließlich müssen die Leben der jungen Männer mit einem Strafverfahren belastet werden, weil sie es gewagt haben Cannabis zu besitzen und vermutlich auch zu konsumieren. Cannabis ist für Jugendliche nach der Legalisierung schwerer erhältlich.

Ein Beitrag von Simon Hanf

