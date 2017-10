Vier amerikanische Universitäten untersuchten die Realität mit legalem Cannabis.

Argumente von Cannabisgegnern gegen die Legalisierung beschränken sich in erster Line auf zwei Grundsäulen, die von gutgläubigen Menschen in der Bevölkerung heute noch immer gerne geschluckt werden. Der allgemeine Jugendschutz und das Verhindern von traurigen Drogenkarrieren – die natürlich allesamt mit ein bisschen Kiffen begannen – finden selbstverständlich jederzeit bei treuen Seelen Anklang, da wohl niemand Heranwachsenden in der Zukunft einen schmerzhaften Tod auf Bahnhofstoiletten wünscht. Jedoch sind solche oft auch noch von Fachleuten gemachten Aussagen, die eben eine Cannabislegalisierung mit derartigen Schauermärchen verknüpfen, nicht nur vollständig falsch, sie sind leider auch äußerst kontraproduktiv. Denn Cannabis ist nach einer Legalisierung für Jugendliche schwerer erhältlich, wie vier verschiedene amerikanische Universitäten nach Überprüfung offizieller Daten bestätigten, noch lässt sich das Stigma der Einstiegsdroge wissenschaftlich halten.

Daten, die die Jahre von 2002 bis 2015 überspannen, sind von Mitarbeitern vier wissenschaftlicher Institute durchforstet worden und lassen diese final zu dem Schluss kommen, dass seit der Teillegalisierung von Cannabis in verschiedenen Bundesstaaten der USA ein spürbarer Rückgang in dessen Verfügbarkeit für Jugendliche stattgefunden hat. So wäre die einstige Aussage von Jugendlichen, dass sie unproblematisch an die berauschende Natursubstanz gelangen könnten, nicht mehr in der Stärke zutreffend, wie noch in der Vergangenheit. Für insgesamt 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sei es nun nicht mehr ganz so einfach an Cannabis zu gelangen, wobei besonders bei den 12- bis 14-Jährigen ganze 43 Prozent erstmals stärkere Lieferschwierigkeiten erleben sollen. Ende Dezember 2016 kam die Universität Michigan bereits zu ähnlichen Ergebnissen – kürzlich klang das Fazit des Washington State Institutes for Public Policy vergleichbar.

Jetzt fehlt es doch eigentlich nur noch, dass auch die Einstiegsdrogentheorie von wissenschaftlicher Seite als Irrtum bestätigt wird, damit gewisse Fachleute in politischen Kreisen endlich einmal der Realität mit legalem Cannabis ins Auge blicken müssen und selbst nicht mehr länger das Weißblaue vom Himmel erzählen können …