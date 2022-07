Foto: Su/Archiv

Cannabis, Psychose und Morde – unter diesem Credo läuft der neue Beitrag von Spiegel-TV. Cannabiskonsumenten sind am Rande einer Psychose.

Reefers Madness 2.0 wäre wohl eine adäquaterer Name für den neuen Spiegel Beitrag. Es beginnt wie in einer Krimidoku. Es wird der Fall des Florian E; welcher im Februar 2021 seine Freundin und seine Mutter ermordete präsentiert. Dieser junge Mann konsumierte “in übermäßigen Mengen” Cannabis. Diesen Konsum stellte Spiegel aus Auslöser für seine Psychose dar. Dabei werden die bio-psycho-sozialen Faktoren nicht weiter erklärt. Stattdessen werden die psychiatrischen Symptome, die Morddetails sowie der Cannabiskonsum hervorgehoben. Es werden im Anschluss an diesen Fall, weitere Fälle von jungen Männern präsentiert welche ebenfalls Gräueltaten begangen haben. Die Gemeinsamkeit all dieser Fälle – Kiffen.

Dr. Andreas Bechdolf, Psychiater in Berlin sagte im Interview mit Spiegel, dass etwa 2 – 5% aller Cannabiskonsumenten im laufe des Konsums psychische Probleme entwickeln. Besonders riskant sei es, wenn der Konsum bereits in jungen Jahren startete.

Dr. Maximilian Gahr, Psychiater der Uniklinik Ulm berichtet von einem signifikanten Anstieg der Psychosen unter Kiffern. Dies führt er unter anderem auf einen stetig steigenden THC-Gehalt sowie das Vorhandensein von synthetischen Cannabinoiden zurück.

Diese zwei Gegenstimmen rücken das anfängliche Framing von Spiegel-TV ins rechte Licht. All diese jungen Männer konsumierten Cannabis in übermäßigen Mengen, begannen ihren Konsum bereits in der Pubertät und waren psychisch vorbelastet. Es ist wichtig über die Gefahren von Cannabis zu berichten, auch über das Psychoserisiko. Allerdings sollte ein solcher Beitrag objektiv sein und nicht mit der Erzählung eines grausamen Mordes starten. Kiffer als potenzielle Mörder darstellen ist nicht hilfreich. Die Videobeschreibung: “Bald könnte Cannabis-Freizeitkonsum in Deutschland legalisiert werden. Die Droge kann jedoch schwere Psychosen auslösen – und das immer häufiger, wie eine neue Studie zeigt. Gelegentlich kann das tödlich enden.” setzt dem ganzen noch die Krone auf.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken