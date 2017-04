Cannabiskonsum führt nicht zwingend zu Psychosen

Neue Studie widerlegt alte Studien – bis zur nächsten Studie, die die neue widerlegt

Sadhu van Hemp

Studien sind das Steckenpferd eines jeden Wissenschaftlers. Keine Wissenschaft kommt ohne die Phantasie der Forscher aus, die rund um den Globus um die Wette forschen. Ein beliebtes Forschungsfeld bietet der Hanf, denn die Frage, ob es sich bei dem Gewächs um eine gute oder böse Pflanze handelt, ist trotz jahrtausendlanger problemloser Anwendung durch den Homo sapiens noch nicht abschließend geklärt.

Nun haben sich Wissenschaftler und Studenten der York University zu Wort gemeldet, die der altbekannten Frage nachgegangen sind, inwieweit der Genuss von Cannabis zwangsläufig zu Psychosen führt. Bislang war es unter Medizinern gängige Meinung, dass die Einnahme von Cannabis für die vermehrte Entwicklung dieser Geisteskrankheit verantwortlich ist. Die Forscher der Universität glauben nun, diese These widerlegen zu können. Die englischen Zeitungen „The Independent“ und „Daily Mail“ berichten, dass eine Untersuchung ergeben hätte, dass die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Psychose durch den Konsum von Cannabis wesentlich geringer ist, als bisher angenommen. (Einen Link zu den in der Fachzeitschrift „Addiction“ veröffentlichten Studienergebnissen verkneifen sich die Zeitungen.)

Dafür darf der Chefexperte Ian Hamilton ein bisschen fachsimpeln und die Ergebnisse seiner Studie relativieren. Mit der Anfälligkeit für Psychosen sieht es nämlich beim Konsum mit Tabak schon wieder ganz anders aus. Auch wer regelmäßig hohen Mengen an Cannabis raucht, unterliegt einem höheren Risiko, Symptome einer Psychose auszubilden. Zudem sei zu beachten, dass Cannabis heute wesentlich stärker sei als früher. Um die Auswirkungen von hochwirksamem Cannabis genauer zu ergründen, sei noch mehr Forschung (und Geld) nötig. Die Studien zeigten allerdings schon jetzt: Umso stärker Cannabis ist, desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung von psychischen Problemen.

Alles in allem, auch wenn die Schlagzeile erst einmal positiv klingt, nichts Neues aus der „Familie der Hanfgewächse“. Bleibt also noch viel zu tun für die fleißigen Wissenschaftler, um mittels einer neuen Studie das Gegenteil vom Gegenteil des Gegenteils zu beweisen. Zudem wird es höchste Zeit, mal zu erforschen, ob Ganjagirls oder Ganjaboys anfälliger für Bipolare Störungen sind.