Ein UN-Abkommen steht der Legalisierung im Weg





Foto: Su/Archiv





Fest steht, dass die Bundesregierung den Cannabis-Gebrauch für den Freizeitmarkt legalisieren möchte. Die Legalisierung soll laut Bundeskanzler Olaf Scholz noch dieses Jahr passieren. Auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb bereits auf Twitter, dass die Legalisierung von Cannabis in Deutschland im Frühjahr 2023 umsetzbar wäre. Zudem erwähnte er im Bundestag auch: „Wir wollen im nächsten Jahr so weit sein, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.“





Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) jedoch verweist auf das lange Verfahren, ein Gesetz auszuarbeiten und erwähnte auch, dass es zur aktuellen Zeit keine konkreten Ausgestaltungen des Gesetzentwurfs getroffen werden kann: „„auch im Hinblick auf die europa- und völkerrechtlichen Rahmenbedingungen und Aspekte einer Lizenzvergabe“. Dennoch hofft Blienert ebenfalls wie seine Kollegen auf eine Legalisierung noch in dieser Legislaturperiode.





Ein Abkommen der Vereinten Nationen könnte die Cannabis-Legalisierung in Deutschland erschweren. Durch das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel (Single Convention on Narcotic Drugs) der UN soll die Produktion, den Handel, Verkauf und den Besitz einiger Drogen, wie zum Beispiel Cannabis reguliert werden. Da Deutschland ein Teil der UN ist, ist dieser ebenfalls an das Abkommen gebunden. Ein Cannabis-Experte aus Frankfurt erklärt: „Die UN Single Convention ist Ursache dafür, dass Deutschland den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken nicht ohne Weiteres legalisieren kann. Man muss sich von der Illusion lösen, dass der legale Cannabiskonsum mal eben nebenbei erlaubt wird.“

