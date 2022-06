Foto: Su/Archiv

Der Stadtrat in Leipzig ist für legales Gras.

Das Verfahren der Legalisierung überträgt sich auf diverse Stadträte so auch auf den in Leipzig. Dieser hat beschlossen sich nun ebenfalls für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen.

Die Stadträte beauftragen den Oberbürgermeister Burkhard Jung , ein Modellprojekt zur Cannabis-Legalisierung zu entwickeln welches auch den Jugendschutz involviert.

Der Antrag wurde vom den grünen Politiker und Ratsmitglied Jürgen Kasek eingebracht. Der Antrag wurde mit 37 zu 17 Stimmen angenommen.

Zwar gab es wenig überraschend Widerworte seitens der CDU und der AFD welche allerdings erfolglos blieben. Der Antrag ist durch und nun muss seitens des Stadtrats dieser Antrag umgesetzt werden.

Die Legalisierung schreitet weiter voran und an diesem Wochenende findet in Berlin die CaNoKo statt, in der diverse Politiker und Cannabisaktivisten vertreten sind und sich für die Legalisierung stark machen. Es geht definitiv in die richtige Richtung.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken