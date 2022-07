Bild: Archiv

Cannabis bleibt in Österreich illegal. Dies hat das österreichische Verfassungsgericht offiziell bestätigt.

Das österreichische Verfassungsgericht (VfGH) entschied am Montag den 18 Juli 2022 das Cannabis eine illegale Droge ist und verboten bleibt. Ein Niederösterreicher reichte bei dem Verfassungsgericht in Wien einen Antrag gegen das Cannabisverbot ein. Der Antragsteller stellte die Verhältnismäßigkeit des Cannabisverbots in Frage. Dies begründete er unter anderem mit der geringen Gefahr der psychischen Abhängigkeit. Eine physische Abhängigkeit ist quasi unmöglich.

Das Verfassungsgericht schreibt dazu in einer Stellungnahme: „Cannabis ist ein Suchtmittel, das von völker- und unionsrechtlichen Rechtsakten, z.B. der Suchtgiftkonvention 1961 und dem Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe, erfasst wird. Es liegt im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den Konsum von auf solche Weise erfassten Suchtmitteln strenger zu regeln als den Konsum anderer Suchtmittel, etwa von Alkohol oder Tabakwaren. Vor diesem Hintergrund erscheint der Antrag auf Aufhebung des Verbotes aussichtslos. Der VfGH lehnte daher die Behandlung des Antrags einstimmig ab“

Dies ist eine besonders schwache Begründung, insbesondere wenn man bedenkt, dass Uruguay und Kanada bereits vor einigen Jahren Cannabis legalisiert haben. Konsequenzen gab es für diese Länder nicht. Wir hoffen dass das deutsche Bundesverfassungsgericht keine solch lächerliche Aussage bringt. So können wir noch ein Vorbild für Österreich und den Rest Europas sein.

Ein Beitrag von Simon Hanf

