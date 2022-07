CSU-Chef Söder: Cannabis ist eine Einstiegsdroge

Bayerns Ministerpräsident wittert „Umerziehung der deutschen Bevölkerung“ und warnt vor einer Cannabis-Legalisierung

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Alle Jahre wieder kommen sie aus den unendlichen Tiefen des Sommerlochs gekrochen, die Dummschwätzer des Politgeschäfts, um sich in der parlamentarischen Sommerpause medial in Szene zu setzen. Während die einen in aller Bescheidenheit auf der Ferieninsel Sylt Traumhochzeit feiern und das Volk via Boulevardmedien teilhaben lassen, begnügen sich die anderen mit Sommerinterviews, die sie Presse, Funk und Fernsehen geben.

Kräftig die Werbetrommel für sich und seinen Freistaat rührte letzte Woche der bayerische Ministerpräsident. Doch so fesch der Söder-Markus und so weiß-blau der Himmel über Bayern auch ist, die Aussichten sind trüb. Schuld daran sind natürlich die Saupreußen oben in Berlin, denn dort regiert die rot-grün-gelbe Bundesregierung gegen die Interessen Bayerns.

Der Boulevardzeitung „Bild am Sonntag“ sagte Söder: „Die einzige wahre Gemeinsamkeit der Ampel-Koalition ist doch ihr Wunsch nach einer Umerziehung der deutschen Bevölkerung.“ Und weiter: „Die gesellschaftliche Zeitenwende der Ampel richtet sich gegen die Mehrheit der Normalbürger. Es geht immer um Zwang statt um Freiheit.“ Der FDP macht er zum Vorwurf, „linke Politik“ mitzutragen.

Söders Tirade gegen Scholz & Co. sind starker Tobak und zugleich eine Kampfansage an alle Menschen oberhalb des Weißwurstäquators. Fast entsteht der Eindruck, dass Söder kurz davor steht, den Freistaat Bayern als abtrünnige Teilrepublik Deutschlands in die Zukunft führen zu wollen: „Die Ampel-Koalition entpuppt sich immer mehr als norddeutsches Konstrukt. Der Süden wird zunehmend ausgeblendet. Wir spüren ein Bayern-Bashing und selbst der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dringt bei seinen grünen Parteifreunden nicht richtig durch.“

Söder beklagt weiter, dass nationale Fördermittel in den Bereichen Verkehr und Wissenschaft gekürzt würden oder plötzlich auf den Prüfstand kämen. „Es war ja auch eine bewusste Entscheidung, keine Minister aus Bayern zu nehmen.“

Dass die Ampel-Koalition auf bayerisches Personal verzichtet, will Söder nicht hinnehmen. Schließlich waren bayerische Spitzenpolitiker wie Ex-Verkehrsminister Andy Scheuer stets die Garanten dafür, dass Schaden vom bayerischen Volk abgewendet wurde. Eine Bundesregierung ohne bayerische Minister beängstigt Söder; „Bayern hat die meisten Industriearbeitsplätze in Deutschland und eine höhere Leistungskraft als Tschechien, Griechenland und Portugal zusammen. Werden die Blutbahnen im Süden verstopft, bekommt Deutschland einen Herzstillstand. Denn die wirtschaftliche und technologische Substanz sitzt auf lange Zeit im Süden.“

Doch bei aller Gefahr, die aus dem Norden Deutschlands dräut, um einiges besorgniserregender scheint es um die Blutbahnen im Kopf des Söder-Markus bestellt zu sein. Das zeigt vor allem seine Ablehnung gegen alles, was nicht ins bajuwarische Weltbild passt: „Es ist falsch, Gendern zwanghaft zu verordnen. Es ist falsch, staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen. Es ist falsch, Drogen wie Cannabis freizugeben.“ Kurz gesagt, Söder kommt offensichtlich geistig nicht mehr mit und verharrt wie ein störrischer alter Mann im ewigen Gestern.

Söders Totalverweigerung, die angedachte Cannabis-Legalisierung mitzutragen, ist dabei besonders abscheulich und niederträchtig. Er macht gar keinen Hehl daraus, den War on Drugs fortzusetzen und Abertausende unbescholtene Bürger und Bürgerinnen von Polizei und Justiz in die Mangel nehmen zu lassen. Im ARD-Sommerinterview gab der CSU-Vorsitzende hinsichtlich der drohenden Cannabis-Legalisierung zu Protokoll: „Wir sind dagegen, weil viele medizinische Studien zeigen, dass das erhebliche gesundheitliche Schäden bringt, insbesondere bei jungen Leuten. Und es ist eine Einstiegsdroge.“

Ja, was soll man zu dieser Sommerloch-Performance des bayerischen Ministerpräsidenten noch sagen?

Bleibt im Grunde nur, Jugendrichter Andreas Müller zu zitieren: „Wer heute noch sagt, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, muss ausgelacht werden.“

