Brittney Griner: Cannabisöl ist ihre Medizin

Bild: Archiv

Für Brittney Griner ist Cannabisöl ihre Medizin. Der Prozess gegen die US-Amerikanische Basketballspielerin geht in die nächste Runde. Sie sagt, ihr Cannabisöl sein medizinisch verordnet wurden.

Die US-Amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wurde in Russland mit Cannabisöl aufgefunden. Am 7. Juni plädierte Griner auf schuldig. Sie gibt offen zu, dass sie das Cannabisöl bei sich hatte. Nun kommen allerdings neue Details zutage. Nämlich eine medizinische Verordnung. Diese kann eine ausschlaggebende Wende in ihrem Prozess sein.

Ein illegales Betäubungsmittel in ein Land einführen, ob bewusst oder unbewusst, ist und bleibt eine Straftat. Auch wenn Cannabis in ihrem Heimatstaat legal ist.

Eine medizinische Verordnung jedoch ist eine andere Grundlage. Ein Patient sollte das Grundrecht haben, auch in Länder in denen das Medikament nicht zugelassen ist, dieses einzuführen. Eine medizinische Verordnung wegen einer Reise in ein anderes Land zu unterbrechen, kann negative Folgen für den Patienten haben.

Griner ist als Basketballspielerin Körperkontakt gewohnt. Da geht es auch mal rabiat zu. Wenig überraschend ist, dass die 31- jährige nach über einer Dekade im Profisport einige Blessuren hat. Laut dem Protokoll ihres Arztes leide sie an chronischen Schmerzen. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung. Gerade im Profisport sind chronische Schmerzen keine Seltenheit. Es ist also sehr plausibel, dass ihre medizinische Verordnung auch gerechtfertigt ist.

Dies ist mit Abstand das valideste Argument, welches für ihre Freilassung spricht. Hierbei ist die US-Botschaft gefordert weiter Druck auf die russischen Behörden auszuüben. Eine Freilassung von Brittney Griner ist essentiell.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken