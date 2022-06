NEU! Cannabis belastet die Gesundheitssysteme

Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) warnt vor den Gefahren des Cannabis-Konsums

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Alle Jahre wieder beurteilt das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in ihrem Jahresbericht die weltweite Lage im „War on Drugs“ – auch um noch mehr Öl ins Feuer des Prohibitionswahnsinn zu gießen und die Weltgemeinschaft mit Durchhalteparolen im Kampf gegen Suchtstoffe und das Heilkraut Hanf zu füttern. Dass Cannabis keine Droge ist, sondern vornehmlich ein Genussmittel wie Kaffee, Tee, Tabak und Cognacbohnen, wird beflissentlich ausgeblendet. Der Bericht basiert folglich hinsichtlich Cannabis auf Fake-News in Prosaform, die sich die Anti-Hanf-Ideologen aus den Fingern saugen, um die Menschen im Kampf gegen die böse Drogenpflanze bei der Stange zu halten.

Es wundert also nicht, dass die deutschen Medien vor dem Hintergrund einer drohenden Cannabis-Freigabe in ihrer Berichterstattung das Genussmittel Hanf in seiner Gefährlichkeit voranstellen, obwohl ganz andere Zahlen des UNODC-Berichts, u.a. die der Opiatabhängigen, besorgniserregend sind. Diese Gewichtung zeigt, dass es deutschen Medien nicht um die nüchterne Bewertung des ideologisch geprägten Jahresberichtes der UNODC geht, sondern schlicht um Anti-Cannabis-Propaganda.

Und so kommen Millionen Deutsche an diesem Montag in den Genuss der Horrormeldung, dass steigender Cannabis-Konsum die Gesundheitssysteme an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Ein schönes Argument, mit dem sich seit Beginn der Corona-Seuche noch jede staatliche Willkürmaßnahme und Hetze gegen Andersdenkende und Anderslebende rechtfertigen lässt.

Nun ist sie plötzlich in der Welt, die „zusätzliche Belastung der Gesundheitseinrichtungen“, und Klein-Piefke assoziiert Tausende nichtsnutzige Kiffer und Kifferinnen, die wegen Haschgiftvergiftungen die Intensivstationen verstopfen und Ottilie Normalverbraucher die Beatmungsgeräte wegnehmen.

Laut UNODC seien in der Europäischen Union „Hanf-Drogen“ die Ursache für rund 30 Prozent der Drogentherapien. Dass der überwiegende Teil dieser Cannabis-Therapien Zwangsmaßnahmen der Behörden und Gerichte („Therapie statt Strafe“) sind, verschweigt die UNODC.

Warum so viele Genusskiffer den Verstand verlieren und irrewerden, darüber wissen die Herrschaften in Wien auch Bescheid: Schuld ist das immer stärkere Haschisch und Marihuana, das auf dem westeuropäischen „Markt“ (sprich Schwarzmarkt) kursiert und zu einem Anstieg von Sucht und psychischen Erkrankungen führt.

Der Jahresbericht der UNODC ist in puncto Cannabis mal wieder ein leicht durchschaubares Sammelsurium an Lügengeschichten. Zugleich ist das gemalte Horrorszenario überlasteter Gesundheitssysteme aber auch eine Einladung an alle Freunde des Hanfes, einfach mal an einem bestimmten Tag geschlossen die Gesundheitseinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Könnte ja mal überprüft werden, ob die Anti-Drogen-Barone der UNODC Recht haben und die florierende deutsche Gesundheitsindustrie von therapiebedürftigen Hänflingen zum Kollaps gebracht werden kann.

