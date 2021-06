Laut UNO-Angabe ist die Zahl der Kiffer angestiegen

Während der Pandemie ist die Zahl der Kiffer angestiegen bestätigt die UNO

Foto: Archiv / Su

News von Derya Türkmen





Die UNO bestätigte, dass durch die Pandemie immer mehr Menschen angefangen haben zu kiffen. Die Nachfrage an Partydrogen ist dadurch seltener geworden. Gesundheitsexperten führten eine Umfrage in 77 Ländern durch. Das Resultat: Aus 66 Prozent der Länder wurde ein vermehrter Konsum an Cannabis und Beruhigungsmittel ermittelt. Dies berichtete das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien. Aus dem jährlichen Weltdrogenbericht ergibt sich die Prognose, dass die Pandemie eine langfristige Auswirkung auf Angebot und Nachfrage von verbotenen Substanzen haben wird.

