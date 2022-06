Bad Berleburg: Polizei findet Cannabis in Wohnung

In der Wohnung eines 35-Jährigen findet die Polizei Cannabis

Foto: Su/Archiv





In Bad Berleburg wurde Cannabis in der Wohnung eines 35-Jährigen gefunden. Im April 2018 hatten Beamten bei dem Mann 1,02 Gramm Cannabis in der Wohnung gefunden und sichergestellt. Daraufhin wurde im Januar dieses Jahr ein Strafbefehl gegen den Angeklagten erlassen. Das Urteil des Richters: Eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro. Der 35-Jährige Mann erhebt jedoch Einspruch gegen das ausgesprochene Urteil. Der Angeklagte hatte am Dienstagmorgen eigentlich einen Termin im Amtsgerichts Bad Berleburg. Doch er erschien und somit konnte mit dem Fall nicht mehr fortgefahren werden. Judith Hippenstiel, die Oberamtsanwältin, beantragte die Verwerfung des Einspruchs. Der Richter folgte diesem Antrag.

