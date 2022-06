Thailand legalisiert den Eigenanbau von Cannabis

Unbegrenzter Eigenanbau von Cannabis in Thailand legalisiert





Foto: Su/Archiv

Die thailändische Regierung hat nun den Eigenanbau von Cannabis legalisiert. Jedoch dürfen nur Pflanzen mit geringem THC-Gehalt angebaut werden. Eine Grenze an der Anzahl der Pflanzen gibt es aber nicht. Die Regierung und die Behörden hoffen auf Geldeinnahmen aus der geförderten Hanf-Industrie.



Am Donnerstag wird die Cannabis-Pflanze auch von der Liste von Betäubungsmittel entfernt. Die Bangkok Post berichtet von einem Anbau von unbegrenzten Pflanzen. Doch mit dem Kiffer-Urlaub in Thailand wird es so schnell nichts. Der Eigenanbau ist zwar legalisiert, jedoch ist dies nur für gesundheitliche und medizinische Zwecke erlaubt. Züchter müssen den Anbau Cannabis-Pflanzen bei den jeweiligen Behörden anmelden. Außerdem dürfen keine Pflanzen angebaut werden, die einen THC-Ölgehalt von mehr als 0,2 Prozent haben. Ob die Regelungen überwacht werden können, wird sich in der Zukunft zeigen.



Es heißt für Thailand würde eine „Neue Ära“ in der Hanf-Industrie einbrechen. Die thailändische Regierung möchte, dass die wirtschaftliche Nutzung der Pflanzen zu einem Profit für jeden wird. Die Bevölkerung, sowie auch die Geschäftsleute sollen vom Wachstum der Cannabis-Industrie nur Vorteile genießen. Laut der Regierung besteht auch ein großes Potenzial für die Entwicklung von zahlreichen Produkten, wie von Medizin, Kosmetika und auch Lebensmittel.



