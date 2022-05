Thailand erlaubt Eigenanbau

Thailand erlaubt jetzt neben der medizinischen Anwendung von Cannabis auch den Eigenanbau. Allerdings ist der THC-Gehalt stark beschränkt.

Hierbei eröffnet die Thailändische Regierung der Bevölkerung die Möglichkeit Cannabis selbst anzubauen. Das Gesetz wird am 9. Juni 2022 in Kraft treten. Der Anzahl an Pflanzen ist kein Limit gesetzt. Jeder darf so viele Pflanzen anbauen wie er möchte. Allerdings gibt es Restriktionen bei dem, THC-Gehalt. Der THC-Gehalt darf 1% nicht überschreiten.

Der Cannabisanbau muss aber beantragt werden, und erwartet eine Legitimation der Behörden. Bisher wurden 4.712 Anträge bei den Behörden gestellt. Davon wurden allerdings nur 80 bisher genehmigt. Dies erklärt sich auch mit dem großen Ansturm und Interesse der thailändischen Bevölkerung. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der genehmigten Anträge innerhalb der nächsten Wochen steigen wird. Ebenfalls ist ein Anstieg der gestellten Anträge zu erwarten.

Thailand hat bereits Cannabis entkriminalisiert und war damit das erste asiatische Land welches eine progressive Drogenpolitik startete. Es ist zu erwarten, dass weitere asiatische Länder in Zukunft folgen werden. Thailand hat es geschafft, ein positives Vorbild für andere Länder in Sachen Cannabis zu sein.

Immer mehr Menschen haben Interesse Cannabis selbst anzubauen und zu konsumieren. Die thailändische Regierung hat klar die Bedürfnisse der Bevölkerung anerkannt und setzt ihre Politik dementsprechend um.

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung von der viele Menschen profitieren werden. Jetzt ist es an der Zeit dass die deutsche Regierung ihren Versprechen ebenfalls Taten folgen lässt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

