Es gibt in den USA weniger Alkoholkonsum dank Cannabis. In den Staaten die Cannabis legalisiert haben wird weniger Alkohol getrunken.

Immer mehr Staaten in den USA legalisieren Cannabis zum Freizeitkonsum und Cannabis als Medizin. Dementsprechend ist es wichtig zu schauen welche Auswirkung die Legalisierung auf die Bevölkerung hat.

Besonders interessant sind hierbei die Auswirkungen die die Legalisierung auf den Alkoholkonsum hat. Alkohol tötet hierzulande über 74.000 Menschen pro Jahr. In den USA hat sich in einer Studie gezeigt, dass weniger Alkohol in den Staaten die legalisiert haben konsumiert wird. „Using multiple panel regressions, when marijuana legalization is implemented, there is a decrease in alcohol consumption by the public.“ so der Forscher.

Dementsprechend sollte sich auch die deutsche Regierung daran ein Beispiel nehmen. 6,7 Millionen Menschen mit riskantem Alkoholkonsum und über 1 Millionen Alkoholiker. Hier kann Cannabis dafür sorgen, dass die hohen Konsumzahlen ebenfalls abnehmen was für die Gesundheit ein Vorteil wäre.

Ein Beitrag von Simon Hanf

