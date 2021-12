Gesundheitscheck: Cannabis vs. Alkohol

Kiffen oder Trinken: Welche Substanz ist gefährlicher?

Foto: Archiv / Su





Die Ampel-Parteien haben sich auf die Cannabis-Legalisierung verständigen können. Und planen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an über 18-Jährige. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“ wird. Zudem planen die Parteien eine strenge Marketing-Regelung für Alkohol, Nikotin und Cannabis.





Jedoch stellt sich die Frage, welche Substanz wohl die Gefährlichere ist. Cannabis oder Alkohol? Kiffer, die zum Feierabend einen Joint rauchen, führen gern als Argument, dass die legale Droge Alkohol gesundheitsschädlicher sei als Cannabis oder Haschisch. Bekannt ist, dass Alkohol ein Zellgift ist, welches sich schnell über die Blutbahn in den gesamten Körper gelangt. Außerdem wird im Gehirn die Informationsübertragung verändert. Bei einer größeren Menge kann es auch zu einer Alkoholvergiftung kommen. Das Cannabis enthält mehr als 60 Cannabinoide, das THC jedoch ist die stärkste psychoaktive Substanz und wirkt ebenfalls schnell auf das Gehirn. Laut aktuellen Studien ist das Risiko an einer Psychose zu erkranken beim täglichen Cannabis-Konsum um das Drei- bis Fünffache. Im Jugendalter jedoch ist die Gefahr größer mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus zu kommen. Auch stellt sich bei der Studie heraus: Je früher man mit dem Alkoholkonsum anfängt, desto mehr trinkt man auch später im Leben und wird abhängig oder erkrankt im Alter von 40, 50 Jahren an Fettleber. Circa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren gelten als alkoholabhängig. Bei Cannabis-Konsumenten sind 309.000 Menschen abhängig. Laut Befragungen geht der Alkohol- und Tabakkonsum zurück und das Kiffen wird moderner. Mediziner schätzen das Suchtpotenzial von Alkohol und Cannabis ähnlich ein.

