Wie gründe ich ein Cannabisfachgeschäft in Deutschland?

Cannabis wird legalisiert. Damit eröffnet sich ein milliardenschwerer Markt in den viele Menschen einsteigen wollen. Ein Cannabisfachgeschäft bietet eine hervorragende Möglichkeit in diesen Markt teilzuhaben. Doch wie funktioniert das, und was muss ich dabei beachten?

Emanuel Kotzian, Gründer und Geschäftsführer Agentur Sowjet GmbH und Herausgeber des Hanfsjournals, erklärt Ihnen wie Sie ein Cannabisfachgeschäft in Deutschland gründen können. In dem einstündigen Seminar erfahren Sie viele wichtige Informationen rund um den Cannabismarkt.

Emanuel Kotzian ist seit über 20 Jahren aktiv in der Cannabisszene und bringt einen hohen Erfahrungsschatz sowie viel Wissen über das Cannabisbusiness mit. Er hat bereits viel Erfahrung mit legalem Cannabis, CBD-Produkten und Cannabisfachgeschäften gehabt. Die Agentur Sowjet ist in mehreren europäischen Ländern vertreten.

Über 4 Millionen regelmäßige Cannabiskonsumenten werden in den legalen Markt eintreten. Des Weiteren rechnet man mit 4 bis 8 Millionen neuen Kunden die legales Cannabis ausprobieren werden.

25.000 Dealer könnten aus der Illegalität austreten und in den legalen Markt eintreten und die Arbeitsplätze ausfüllen. Ob der Gesetztgebers vorbestraften Dealern einen legalen Handel mit Cannabis erlauben wird ist allerdings eher fraglich.

Die Nachfrage nach Cannabis ist jeher groß und ein Cannabisfachgeschäft ist eine lukrative Möglichkeit in diesen Markt einzusteigen. Dabei müssen viele verschiedene Grundlagen beachtet werden.

Das Seminar informiert Sie über rechtliche und bürokratische Grundlagen. Cannabisfachgeschäfte werden staatlich streng überwacht werden. Deswegen sind grundlegende Informationen wie Sicherheit, Position der Notausgänge, Hygeniemaßnahmen usw. essentiell. Diese Grundlagen variieren je nach Bundesland.

Das Webinar gibt Ihnen exklusive Einblicke in die Business-Welt des Cannabishandels. Gerade weil es für Cannabis strenge Auflagen gibt, ist es wichtig sich darüber im klaren zu sein.

Ebenfalls erfahren Sie was sie genau beachten müssen, wenn sie ein Geschäft gründen wollen. Fragen wie: “Wo darf ich mein Cannabisfachgeschäft eröffnen?” “Wie gehe ich mit dem Ordnungsamt um?” “Wie viel kostet mich das?” werden in diesem Webinar beantwortet.

Bei Cannabis wird es ein Werbeverbot geben und es darf nur unter strengen Auflagen verkauft werden. All diese diese Informationen so wie viele Hintergrundinformationen erfahren sie in dieser Veranstaltung.

Das Webinar findet in regelmäßigen Abständen im Agentur Sowjet Business Club statt.

Sie haben die Möglichkeit diskrete Fragen zu stellen um so an Insider-Informationen zu kommen.

Die Ticketplätze sind auf 25 Teilnehmer pro Webinar begrenzt. Nutzen Sie die Chance und tragen sich für das Webinar ein. Tickets können Sie ganz bequem im Sowjet Business Club unter diesem Link erwerben.

Teilnahmebeitrag: 30€

Im Juni finden folgende Termine statt:

14. Juni 2022



15. Juni 2022



16. Juni 2022



Im Anschluss des Webinars können Sie weiter in den Agentur Sowjet Business Club einsteigen und ein exklusives Mitglied werden sowie einen ausführlichen Businessplan erhalten.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am Webinar ein und wünschen viel Erfolg bei der Gründung eines Cannabisfachgeschäfts und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Hilfe.

