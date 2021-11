Ampel-Koalition einigt sich auf Cannabis-Legalisierung

Der Entwurf des Koalitionsvertrages gibt grünes Licht für die legale Cannabis-Abgabe über lizenzierte Fachgeschäfte

Artwork by mark marker

Von Sadhu van Hemp

Der 19. November könnte als der Tag in die deutsche Geschichte eingehen, der das Ende der Cannabis-Prohibition markiert. Bei den Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung haben sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, das seit 60 Jahren andauernde Hanfverbot ad acta zu legen und den Konsumenten einen legalen Zugang über Fachgeschäfte zu ermöglichen. Im Papier der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit und Pflege heißt es: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“

Die Hauptargumente für die Legalisierung von Cannabis sind, den Schwarzmarkt auszutrocknen und die Qualität der Rauchware zu kontrollieren. Damit soll der Schutz der Jugend gewährleistet und der Handel mit gepanschtem Marihuana verhindert werden.

Das geplante Gesetz für einen legalen Cannabis-Markt soll nach vier Jahren auf den Prüfstand gestellt werden, um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Freigabe zu bewerten.

Noch ist das Papier der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit und Pflege nur eine Willensbekundung, aber es weist in die richtige Richtung. Bei der Umsetzung sind noch einige Hürden zu nehmen. Vor allem die Frage, inwieweit das Vorhaben gegen das Einheitsabkommen der Vereinten Nationen über Betäubungsmittel verstößt, wird den Ampelkoalitionären noch erhebliches Kopfzerbrechen bereiten. Diese Fessel gegen den Widerstand der Prohibitionsfanatiker abzustreifen, dürfte kein leichtes Unterfangen werden.

Dennoch – endlich zeigt sich Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir, dass die Ampel-Regierung standhaft bleibt und nicht wie die Luxemburgische Regierung auf den letzten Metern einknickt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken