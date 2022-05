Bundesregierung lässt weiter mit Kanonen auf Hänflinge schießen

Wird Deutschland von Sandhockern regiert?

Rotgelbgrüne Bundesregierung lässt weiter munter mit Kanonen auf Hänflinge schießen

Menschen klaren Verstandes können angesichts der Untätigkeit der Bundesregierung in der Legalisierungsfrage gar nicht so viel fressen, wie sie kotzen möchten. Die von den Ampel- Koalitionären fortgeführte Praxis, Cannabis-Konsumenten entgegen aller Wahlversprechen weiter von den Strafverfolgungsbehörden bis aufs Blut jagen zu lassen, ist an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Darüber täuschen auch nicht die Lippenbekenntnisse aus dem SPD- geführten Gesundheitsministerium hinweg, die Cannabis-Legalisierung im Frühjahr 2023 Wirklichkeit werden zu lassen.

Fakt ist, dass Annalena Baerbock, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Schulze und Konsorten seit fast einem halben Jahr an der Macht sind und alle Macht haben, mit einem Federstrich zumindest eine Waffenpause im Krieg gegen die Hänflinge anzuordnen. Es wäre nur eine leichte Fingerübung, die straffreie Eigenbedarfsmenge von Haschisch und Marihuana auf zunächst hundert Gramm anzuheben und die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen, die Kifferjagd vorläufig einzustellen.

Aber nein, die Damen und Herren Volksvertreter weigern sich schlicht, dem Irrsinn der Cannabis-Prohibition mit Vernunft und entschlossener Tatkraft zu begegnen. Man nimmt es hin, mit einem sittenwidrigen Betäubungsmittelgesetz Drogenstraftäter am Fließband zu produzieren und in den Hass gegen den Staat zu treiben. Allein im letzten halben Jahr dürften annähernd hunderttausend Menschen die harte Hand von Vater Staat zu spüren bekommen haben – und mit jedem Tag werden es mehr.

Und so soll es nach dem Willen der Regierung erst einmal weitergehen, bis die „fachlichen Vorbereitungen“ abgeschlossen sind. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) will zunächst einen „gründlichen Konsultationsprozess“ starten. Wissenschaftler, Kommunen, Länder, Verbände und Polizei sowie ausgesuchte Vertreter der Zivilgesellschaft sollen die Parlamentarier bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

In die Expertise zur kontrollierten Hanffreigabe einfließen sollen alle Meinungen: Jeder, der glaubt, er wisse über das Hanfkraut Bescheid, darf sich zu den Sandhockern der Bundesregierung in die Buddelkiste setzen und nach Gutdünken Sand ins Getriebe einer zügigen und einigermaßen praktikablen Umsetzung der Cannabis-Freigabe streuen. Und alle wollen sie mitreden: die Ärztin, die Apothekerin, die Polizistin, die Juristin, die Soziologin, die Pädagogin, die Psychologin, die Nichtraucherin, die Mutti, der Vati und natürlich ein um das Wohl der Kinder besorgter Pastor der katholischen Kirche. Gemeinsam mit ein paar willfährigen Vertretern aus der Legalisierungsszene sollen Fakten gesammelt, Erfahrungsberichte und Lebensrealitäten evaluiert sowie Prognosen erstellt werden.

Und so werden sie reden und reden und reden, bis plötzlich allen Beteiligten aus heiterem Himmel ein Licht aufgeht und wie von Zauberhand Konsens in der Frage herrscht, wie man die Freigabe des Hanfes zur Zufriedenheit aller umsetzt. Die Fachspezialexperten in den zuständigen Ministerien und Fachausschüssen werden keinen Murks fabrizieren. Die groß angekündigte Reform des Betäubungsmittelgesetzes wird der aus der Prohibition erwachsenen Cannabis-Kultur in allen Belangen gerecht werden und alle Hanffreunde glücklich machen, wenn im Mai 2023 zum Tag der Befreiung die ersten Coffeeshops im Schatten des Reichstagsgebäudes die Pforten öffnen und von Oberbayern bis Friesland Hanf-Smogalarm ausgelöst wird.

Und das Schöne wird sein: Niemand wird murren, weil es nur noch überteuertes Industriegras aus deutschen Landen zu knattern gibt und der Eigenanbau strengen Regularien unterliegt. Alle Hänflinge werden sich mit Freuden in das Korsett der kontrollierten Abgabe pressen lassen und auf illegal importierte Cannabis-Produkte aus aller Welt auf ewig verzichten. Sollte es widererwartend doch anders kommen, halb so schlimm. Dann muss halt weiter geredet und geredet und geredet werden, bis die Sandhocker und Käsekacker der Ampel-Regierung die lästige Angelegenheit auf die nächste Legislaturperiode anno 2025 vertagen.

Ein Beitrag von Sadhu van Hemp

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken