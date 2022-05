Cannabis-Revolution in der CSU. Erster CSU-Politiker für Legalisierung

Bild: Archiv

Prof. Dr. Hans Theiss (CSU) spricht sich für die Legalisierung von Cannabis aus. Damit ist er der erste CSU-Politiker der dafür ist. Das ist die Cannabis-Revolution in der CSU.

Es klingt wie ein zu guter Traum. Ein CSU-Politiker und promovierter Arzt spricht sich eindeutig für eine Cannabislegalisierung aus. Hans Theiss ist nämlich nicht nur CSU-Politiker und sitzt im münchner Stadtrat sondern auch praktizierender Kardiologe.

Dazu schreibt er auf Facebook (hier das vollständige Statement) “Legalize it: Ich würde den Cannabis-Konsum und Verkauf legalisieren – unter strengen Auflagen und zunächst befristet.” Damit bricht er den Bann, der die CSU lange vor einer logischen Entscheidung zurückhielt.

Theiss arbeitet als Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und internistische Intensivmedizin an der LMU. Zudem hat er eine Professur für Innere Medizin ebenfalls der LMU.

Allerdings verliert Theiss auch kritische Worte zu Cannabis und stellt ganz klare Forderungen auf. “Cannabis ist wie Alkohol- und Nikotinkonsum gesundheitsschädigend und kann auch schwerwiegende Folgen haben. Ich habe aber nie verstanden, warum Cannabis verteufelt wird, während am legalen Alkoholkonsum pro Jahr 60.000 und am Nikotinabusus 100.000 Menschen in Deutschland sterben.” Die konkreten Forderungen seinerseits sind “Wenn Cannabis freigegeben wird, dann kommt es auf folgende Punkte an:

1. Abgabe nur an Personen über 18 Jahre und nur über lizenzierte Läden beispielsweise Apotheken.

2. Strenge Qualitätskontrollen der Cannabisprodukte.

3. Massive Stärkung der Aufklärungskampagnen (vor allem an Schulen) und Ausweitung der Beratungsangebote.

4. Engmaschige wissenschaftliche Begleitung und Reevaluation mit ggf. Rücknahme der Legalisierung.”

Prof. Dr. Theiss sagt selbst, er habe “keinerlei Bedürfnis” nach Cannabis sagt aber weitergehend dass dies kein Grund für ein Verbot ist. Er sehe Cannabis allerdings ungefähr “in der gleichen Liga” wie Alkohol. Dies ist allerdings nicht richtig. Das berühmte Drug Ranking von Prof. Nutt legt nahe, dass Alkohol die gefährlichste Droge mit 72 Punkten ist während Cannabis mit “nur” 20 Punkten im Mittelfeld liegt.

Er führt den Post mit einem Seitenhieb gegen die Konvention des klischee Säufers fort: “Die schizophrenen Zeiten sollten vorbei sein, in denen in Bierzeltreden der kiffende Dorfasoziale beschworen wird und tausende Zeltbesucher mit vollen Maßkrügen in der Hand johlen sollen.”

Die letzten Worte des Posts spiegeln die Drogenmündigkeit wie sie G. Barsch beschrieben hat wieder. Er spricht sich für die Legalisierung aus, “da der Konsum in der Verantwortung des einzelnen Erwachsenen liegen sollte. Legalize it.”

Dies kann der Stoß sein, der einen Paradigmenwechsel in der CSU verursacht. Ein renommierter Arzt, der eine wissenschaftlich valide Argumentation anbringt kann selbst in der CSU etwas bewirken. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung mit der keiner gerechnet hat. Wir hoffen, dass andere CSU-Politiker seinem Beispiel folgen werden und Fakten über Konventionen stellen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

