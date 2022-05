Bild: Archiv

Die Zahl der Drogentoten steigt schon wieder. In Deutschland sind letztes Jahr mehr Menschen an illegalen Drogen gestorben als 2020. Von 1.581 Drogentote in 2020 auf 1.826 in 2021; dies ist ein Anstieg von 15,5%.

Das Büro des Drogenbeauftragten Burkhard Blienert veröffentlichte am 16.05.22 die neue Statistik der Drogentoten. An Heroin/Morphin selbst starben letztes Jahr 195 Menschen, dies ist ein Anstieg von 50%. An den Substitutionsmitteln wie Methadon und Buprenorphin starben 88 Menschen. Dies ist ein Anstieg von 167% im Vergleich zum Vorjahr.

Hervorstechend ist die Geschlechterdifferenz der Drogentoten. 1520 der Drogentoten sind männlich und “nur” 306 sind weiblich. Das ist ein Verhältnis von 5:1 (Männer und Frauen).

Die meisten Drogentoten starben jedoch nicht am Monokonsum sondern am Mischkonsum diverser Substanzen. 900 Menschen starben am Mischkonsum mit Heroin und den Substitutionsmitteln für Opioidabhängigkeit zusammen. Ebenfalls starben 10 Menschen am Konsum mit synthetischen Cannabinoiden, 8 davon im Mischkonsum mit anderen Substanzen. Die Zahl der Tote durch Monokonsum an Amphetamin (92 Rauschgifttote, + 149 %), Amphetaminderivaten (13 Rauschgifttote, + 117 %), Methamphetamin (23 Rauschgifttote, + 64 %) und Kokain (74 Rauschgifttote, + 54%) ist im Vergleich zu 2021 ebenfalls gestiegen.

Weitere Statistiken kann der geneigte Leser aus dem offiziellen PDF-Dokument zu der Rauschgift-Statistik entnehmen. Dies ist der offiziellen Pressemitteilung angehängt.

Blienert meldet sich dazu mit einem starken Statement: „Diese Zahlen machen mich traurig. Sie sind schockierend und zeigen, dass ein ‚Weiter so‘ in der deutschen Drogenpolitik nicht möglich ist. Auch die Familie, Freunde und Partner*innen von an Drogen verstorbenen Menschen leiden. Hilfe und Unterstützung, Behandlung und Beratung müssen schneller und direkter bei den Menschen ankommen. Was wir jetzt brauchen – und zwar schnell – ist ein Grundsatzgespräch mit den Ländern. Es darf nicht sein, dass Menschen, die schwer suchtkrank sind, gar nicht erreicht und mit ihrer Erkrankung sowie deren sozialen Folgen alleine gelassen werden. Aus Abhängigkeitskrankheiten findet praktisch niemand alleine wieder heraus. Daher müssen Hilfe, Beratung und der Schutz dauerhaft und verlässlich finanziert werden. Und das überall in Deutschland.“

Des Weiteren fügt er hinzu: „Den häufig lebensbedrohlichen Risiken gerade durch verunreinigte oder gestreckte Stoffe möchte ich mit Maßnahmen wie Drug-Checking, flächendeckender Substitution und Drogenkonsumräumen entgegentreten. Es ist angesichts dieser tragischen Zahlen doch offensichtlich: Maßnahmen, die Leben retten helfen, müssen ermöglicht und ausgebaut werden.“

Dies sind Pläne welche wir für sehr sinnvoll halten und die tatsächlich auf einem wissenschaftlichem und humanistischem Fundament basieren. Burkhard Blienert sagt damit die richtigen Worte und hat die richtigen Gedanken. Allerdings hat sich seit über 6 Monaten hinsichtlich Drug-Checking nichts getan. Das ist sehr widersprüchlich, hinsichtlich des geringen Aufwands Drug-Checking einzuführen. Herr Blienert bitte lassen Sie Ihren Reden auch Taten folgen. Drogenkonsumenten sind darauf angewiesen, dass Sie Ihre Versprechen schnellstmöglich umsetzen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

