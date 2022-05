Durch Zufall eine Cannabis-Plantage in Gelsenkirchen entdeckt



In Gelsenkirchen wurde durch Zufall eine große Cannabis-Plantage entdeckt. Wegen eines Wasserschadens wurde die Feuerwehr von Zivilisten alarmiert. Bei dem Einsatzort handelte es sich um ein leerstehendes Wohnhaus in der Neustadt. Vor Ort entdeckten die Feuerwehrleute die Großplantage und informierten umgehend die Polizei.



Nach nicht langer Zeit erschienen die Beamten an dem leerstehenden Wohnhaus. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei mehr als 1200 Cannabis-Pflanzen sicher. Zudem diverse Belüftungs-, Beleuchtungs- und Bewässerungssysteme. Menschen jedoch wurden nicht angetroffen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an.

