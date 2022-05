Drei Männer wegen Cannabis-Anbau vor Gericht



In Hannover stehen drei Männer wegen Cannabis-Anbau vor Gericht. Ihnen wird der Anbau einer großen Plantage und das Verkaufen von Marihuana vorgeworfen. Im Nachbarkreis Hameln-Pyrmont sollen die mutmaßlichen Dealer in größeren Mengen angebaut haben. Auch sollen sie an mehreren Orten große Cannabis-Plantagen aufgezogen haben. Die Angeklagten sollen für die Plantagen Häuser und Wohnungen angemietet haben. In Groß Berkel und in Hessisch Oldendorf soll dies der Fall gewesen sein.



Die Polizei bekam einen geheimen Hinweis, weshalb sie das angemietete Haus in Hessisch Oldendorf oberservierten. Den Männern fiel die Observierung auf, weshalb sie die Plantage vernichteten und die Überreste auf einem Feld entsorgten. Jedoch stellte die Polizei die Überreste sicher. Nun wurden vergangene Woche in Ostwestfalen Lippe von Seiten der Fahnder weitere vier große Cannabis-Plantagen ausgehoben. Und zwei Verdächtige aus Bad Salzuflen wurden festgenommen.

