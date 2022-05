Bundesdrogenbeauftragter gegen Anbau von Cannabis

Burkhard Blienert will den Anbau von Cannabis zum Eigenbedarf nicht legalisieren



Der Bundesdrogenbauftragter Burkhard Blienert (SPD) will den Anbau von Cannabis zum Eigenbedarf nicht legalisieren. Als Beispiel nennt er Luxemburg: „Wir sehen uns das an, was in anderen Ländern in der Vergangenheit diskutiert wurde (…) Luxemburg hat sich so entschieden, für Deutschland ist das nicht der Weg.“



Was die Cannabis-Legalisierung angeht befinden wir uns zurzeit in einer „Sondierungsphase“, so Blienert. Laut dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind Fachgespräche über den Sommer angekündigt und in der zweiten Jahreshälfte soll es auch Gesetzentwurf geben.



Burkhard Blienert jedoch äußert sich nicht über den Anbau, die Vertriebsstruktur und die Preise: „Wir wollen keine Debatte über Einzelfragen führen, sondern den kompletten Aufriss machen, damit wir am Ende ein gutes Gesetz machen.“ Auch sei die Legalisierung kein „kurzer Ritt“, sondern ein Marathon. Dies bedeutet aber nicht, dass der Prozess endlos dauern muss: „Wir werden es in dieser Legislaturperiode machen, das ist der Auftrag nach wie vor. Das werden wir auch schaffen,“ äußerte sich der Bundesdrogenbeauftragter.

