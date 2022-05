Nepal will Cannabis wieder legalisieren. Cannabis ist seit 1973 in Nepal verboten. Ein Land dessen Geschichte so eng mit Cannabis verwurzelt ist, möchte wieder zurück zur Normalität mit legalem Cannabis.

Nepal wurde Anfang der 1970er Jahre durch den sogenannten Hippie-Trail sehr populär. Eine Hippiebewegung in der selbstverständlich auch viel gekifft wurde. Nepal war deshalb ein beliebtes Reiseziel der Hippies. Seit dem Verbot von Cannabis gibt es in Nepal auch deutlich weniger Touristen, u.a. deswegen wird die aktuelle Cannabispolitik überarbeitet.

Nepal hat eine lange Geschichte mit der Cannabis-Pflanze die dort auch beheimatet ist.

In vielen asiatischen Ländern ist Cannabis nämlich eine wildwachsende Pflanze. Die Nepalesen nutzen Cannabis seit mehreren Jahrhunderten. Da Cannabis vielseitig eingesetzt werden kann, nutzte die Bevölkerung es als Lebensmittel, stellte Textilfasern daraus her und verwendeten es als Heilmittel in der ayurvedischen Medizin.

Ebenfalls ist Cannabis fest in die Hinduistische Religion integriert. Es existieren zahlreiche Bilder wo die Hindu-Gottheit Shiva beim kiffen zu sehen ist. Shiva ist eine der wichtigsten Gottheiten im Hinduismus. Gläubige Hinduisten rauchen deshalb nicht selten einmal im Jahr zu ehren eben dieser Gottheit Cannabis.

Cannabis wurde in Nepal nur auf Druck des Westens verboten. Die USA setzen politischen Druck ein, um Nepal von der Sinnhaftigkeit eines Cannabisverbots zu “überzeugen.”

Laut Travelbook.de ist ein Argument für die geplante Legalisierung der Wille mehr Touristen ins eigene Land zu hohlen. Der Gesundheitsminister Birodh Khatiwada versteht nicht warum die Gesetze in Nepal so restriktiv sind, während im Wester teilweise schon legalisiert wird.

Khatiwada hat es bereits 2020 mit einer Cannabislegalisierung in Nepal versucht damals ist er gescheitert. Er gibt nicht auf und möchte es erneut versuchen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg.

Ein Beitrag von Simon Hanf

