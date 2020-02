Nepal: Parlament debattiert Re-Legalisierung von Cannabis

Die Nepalesische Kommunistische Partei will die Wirtschaft mit der Herstellung von Edel-Haschisch ankurbeln

Von Sadhu van Hemp

Ob es den Nachbarstaaten China und Indien gefällt oder nicht, immer mehr Parlamentarier der regierenden Nepalesischen Kommunistischen Partei (NCP) kommen zur Vernunft und wollen sich von der Cannabis-Prohibition verabschieden. Letzte Woche reichten 46 Mitglieder der NCP einen Antrag im Repräsentantenhaus ein, der das Kabinett von Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli auffordert, den Anbau von Marihuana zu legalisieren. Zugleich fordern die Unterzeichner des Antrags, den Import von hochprozentigen alkoholischen Getränken zu verbieten, um die Bevölkerung vor der härtesten Droge der Welt zu schützen.

Die Abgeordneten, darunter ehemalige Minister und einflussreiche NCP-Parteiführer argumentieren, dass die weltweite Ächtung von Cannabis längst obsolet sei, da insbesondere die USA, die den War on Drugs angezettelt haben, dazu übergehen, die Prohibition zu beenden. Inzwischen gäbe es in über 65 Ländern auf allen fünf Kontinenten eine liberalere Cannabis-Politik, die den Gebrauch der ältesten Kulturpflanze der Welt zu Genuss- und medizinischen Zwecken erlaubt. Nunmehr sei es nach Ansicht der Parlamentarier auch in Nepal an der Zeit, das anno 1973 auf Druck der westlichen Welt verhängte Cannabis-Verbot aufzuheben und notwendige Gesetzesreformen einzuleiten.

Der Antrag führt aus, dass der legale Cannabisanbau dem Land Devisen einbringen und das Einkommen der Bauern steigern könnte. 68 Prozent der erwerbstätigen nepalesischen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, ohne jedoch zufriedenstellende Einkünfte zu erzielen. Von den über 28 Millionen Nepalesen leben fast 40 Prozent unterhalb der Armutsgrenze, und das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt 18 Euro.

Der Initiator des Antrags ist Birodh Khatiwada, der seinen Wahlkreis im Distrikt Makawanpur hat – also jenem Landstrich, in dem Hanf im großen Stil illegal angebaut und zu Haschisch und Ganja verarbeitet wird. „Cannabis hat viele Verwendungszwecke. Es hilft auch, Devisen ins Land zu holen und Medikamente herzustellen“, sagt Khatiwada, der in Nepal hohes Ansehen genießt. Seine Frau Munu Sigdel Khatiwada ist die Präsidentin der Kommunistischen Partei Nepals (Maoistisches Zentrum) in Makawanpur und Parlamentsabgeordnete in Kathmandu, seine Tochter Shrinkhala Khatiwada wurde 2018 zur „Miss Nepal“ gekürt.

Der Vorstoß der Parlamentarier, das Mutterland des Hanfes vom Joch des War on Drugs zu befreien, könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein. Längst definiert sich Nepal als unabhängige, souveräne, säkulare, demokratische, sozialismusorientierte Bundesrepublik, die es leid ist, sich den Großmächten zu unterwerfen und die eigene jahrtausendalte Kultur zu verleugnen.

Und diese Kultur ist nun mal eng mit der Heiligen Pflanze verwoben. Haschisch und Ganja, ist in der nepalesischen Gesellschaft tief verwurzelt, was sich insbesondere in der „Nacht des Shiva“ zeigt, wenn Millionen Hindus zu den heiligen Stätten im Himalaya pilgern, um ihrem höchsten Gott zu huldigen. Einer dieser Wallfahrtsorte ist der Pashupati-Tempel bei Kathmandu, wo sich zum diesjährigen Shivaratri/Mahashivaratri am 21. Februar Zehntausende Hindus den „Heiligen Männern“ (Sadhus) anschließen und sie darin unterstützen, mittels Haschisch und Ganja den Gottheiten nahe zu sein.

