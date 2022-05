CBD entzündungshemmend bei Corona

CBD als Medikament bei Corona



Dass die Wirkung von CBD entzündungshemmend ist, ist bekannt. Dass sie bei Corona ebenfalls Wirkung zeigt, haben nun Forscher rausgefunden. CBD ist nicht nur entzündungshemmend, sondern auch schmerzlindernd und beruhigend. In Österreich werden nun erste vorsichtige Tests mit CBD durchgeführt. In Israel zum Beispiel steht CBD als Medikament gegen Covid-19 kurz vor der Zulassung.



Durch die Corona-Erkrankungen gerät die Produktion des menschlichen Körpers von Zytokinen durcheinander. Das Resultat hiervon ist ein akutes Lungenversagen. Auch aber können andere Organe hiervon betroffen sein, weshalb ein multiples Organversagen mit Todesfolge möglich sein kann. CBD hat zudem Eigenschaften, die die Bildung von Zytokinen reguliert und somit zu keinem Zytokinsturm kommt.



In Österreich werden nun erste Versuche an Corona-Erkrankten durchgeführt. Bislang kann man von Erfolg sprechen. Da die Entzündungswerte der Patienten deutlich gesunken sind und die Patienten konnten die Klinik schneller verlassen, als die die kein CBD einnahmen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken