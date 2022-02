PIRATEN in Niedersachsen setzen sich für die Cannabis-Legalisierung ein

Unter dem Slogan „Legalize it!“ unterstützen die PIRATEN die Cannabis-Legalisierung









Mit der neuen Bundesregierung sollten auch neue Zeiten einbrechen. Zeiten des legalen Kiffens. Der Plan der Cannabis-Legalisierung steht zwar im Koalitionsvertrag, aber es gibt doch immer noch einige Gegner und Politiker, die sich Sorgen über den Jugendschutz machen. Ob im Jahr 2022 überhaupt noch legalisiert wird, fragen sich viele, vor allem die Konsumenten. Jedoch wird die baldige Cannabis-Freigabe angezweifelt.





Die PIRATEN in Niedersachen sehen die Umsetzung der teilweisen Legalisierung auch noch in weiter Zukunft. Kim Höfer, die politische Geschäftsführerin der PIRATEN Niedersachsen und Kandidatin zur Landtagswahl 2022 fordert nun wenigstens einen straffreien Besitz von Cannabis. Bis zu 30 Gramm Cannabis soll geduldet werden. Zudem äußert sich Höfer wie folgt: „Es ist schlimm genug, dass die Umsetzung der teilweisen Legalisierung wohl länger als erwartet dauert. Gerade von einer Bundesregierung, in der zumindest zwei Parteien schon in der abgelaufenen Legislatur Vorschläge zu einer Legalisierung gemacht haben, ist diese Verzögerungstaktik für alle Betroffenen nicht zu verstehen. Denn die Kriminalisierung allein von Cannabis-Besitz stürzt Menschen ins Unglück, die eine Droge konsumieren, die weitaus weniger Auswirkungen hat, als die legalen Drogen Alkohol und Nikotin. Es ist also höchste Zeit, wenigstens die Grenzen für Eigengebrauch massiv zu erhöhen. So fordern wir einen straffreien Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis, statt wie aktuell lediglich bis zu 6 Gramm zu dulden. Es wäre also die Aufgabe der Justizministerin, derartige Initiativen zu starten, statt sich einer progressiven Entwicklung in den Weg stellen zu wollen.

