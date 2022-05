Kein Cannabis zu Genusszwecken in Apotheken

Photographik Ruth Groth

Die ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. lehnt die Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken in Apotheken ab.

Die ABDA vertritt die Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände in Deutschland. Dabei hat die ABDA sehr viel politischen Einfluss und ein Stellungsnahme zu Cannabis hat dementsprechend großes Gewicht.

Hinsichtlich der von der Ampelregierung geplanten Legalisierung von Cannabis hat sich nun auch die ABDA klar positioniert. Hierzu sagt die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening: „Wegen der Cannabis-Nebenwirkungen lehnen wir als Heilberufler den Verkauf zu Genusszwecken grundsätzlich ab. Im Falle einer Legalisierung bieten wir aber unsere Hilfe an, um den Verbrauchern ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.“

In der Stellungnahme der ABDA sagt Frau Overwiening weitergehend: „Die Rahmenbedingungen des Kontrollgesetz-Entwurfs erfüllen wir ohne Weiteres – vom Personal mit dem nötigen Know-how bis hin zu den Tresoren, mit denen Apotheken seit eh und je ausgestattet sein müssen. Dennoch erklären sich die Apotheker bereit Hilfe im Falle einer Legalisierung anzuwenden. Allerdings ist dies an Bedingungen geknüpft die eindeutig konträr zu den Forderungen von den Cannabis-Legalisierer und Aktivisten gehen.

Denn dazu heißt es: Allerdings nur, wenn die Abgabe ausschließlich in Apotheken erfolge: „Apotheken kennen die Risiken, vor allem auch wenn Arzneimittel neben Cannabis eingenommen werden. Das könnte in Apotheken dokumentiert werden. Wir würden ebenso registrieren, wie viel Cannabis der Kunde beispielsweise pro Monat kauft, und das müsste auch für andere Apotheken einsehbar sein“, gibt Overwiening preis. Dieser Schutz sei allerdings konterkariert, wenn parallel der Verkauf etwa in der Tankstelle zulässig wäre – laut der ABDA.

Gerade hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ist Aufklärung und Kontrolle des Produktes essentiell. Die Apothekerverbände können entweder den gegebenen Fakt akzeptieren, dass Menschen Cannabis aus Genusszwecken konsumieren oder nicht. Cannabis wird neben der medizinischen Verordnung eben von den meisten Menschen zu Genusszwecken konsumiert.

In der Apotheke frei-verkäufliches Cannabis an erwachsene Personen zu medizinischen Zwecken abzugeben ist definitiv keine schlechte Option, allerdings sollte es nicht die einzige Option sein. So können Menschen sich medizinisch beraten lassen und streng kontrolliertes Cannabis aus der Apotheke konsumieren welches direkt auf ihr Leiden zugeschnitten ist ohne einen Arzt aufsuchen zu müssen.

Cannabis wird, früher oder später, legalisiert ob die Apotheker mitziehen oder nicht spielt für die finale Entscheidung keine Rolle. Die einzige Option wäre frei-verkäufliches Cannabis in Apotheken zu medizinischen Zwecken. Cannabis wird definitiv nicht an Tankstellen verkauft.

Der Verkauf in Fachgeschäften wird auch konkret vom Deutschen Hanfverband gefordert. “Cannabis sollte nur in Cannabis-Fachgeschäften verkauft werden und nicht in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken etc. Auch Apotheken sind nicht geeignet, Cannabis als Genussmittel zu verkaufen, ebensowenig wie Bier und Spirituosen.”

Auch hier sollten sich die betreffenden Organisationen erstmal einlesen welche Forderungen von der Legalisierern gestellt werden. Denn das Statement der ABDA sowie des DHV sind deckungsgleich. Keiner möchte das Cannabis leicht zugänglich an jeder Ecke verfügbar ist; das ist Konsens.

Ein Beitrag von Simon Hanf

