Hanfverband gegen Cannabis aus Apotheken

Der deutsche Hanfverband sieht Fachgeschäfte als sinnvoller an

In einem kürzlich erschienenen Eckpunktepapier hat sich der deutsche Hanfverband ausgemalt, wie die Legalisierung in Deutschland aussehen sollte. Einige Punkte sind voraussichtlich auch für die Bundesregierung logisch: Laut dem Papier sollte die Abgabe ab 18 Jahren erfolgen, maximal 50 Gramm pro Person (auf welchen Zeitraum sich das beschränken sollte, sagt der Verband nicht), Werbeverbot für Cannabisprodukte und eine penible Angabe der Inhaltsstoffe zur besseren Dosierung und Auswahl.



Inhaltlich steht der Verband jedoch in einigen Punkten im Clinch mit der Bundesregierung – besonders im Bezug auf den Ort des Verkaufs: Während etwa die FDP sich weiterhin dafür stark macht, dass Cannabis in Apotheken verkauft werden soll, hält der Hanfverband dies laut des eigenen „Forderungskatalogs“ diese Lösung für wenig sinnvoll. Er pocht eher auf einen Verkauf durch staatlich lizensierte Fachgeschäfte. Die Gründe sind vielfältig: Genussmittel und Medizin sollen weiterhin getrennt verkauft werden; Apothekenpreise, schlechte Auswahl und mangelhafte Beratung würden die Legalisierung scheitern lassen. Denn letztendlich funktioniere die Verdrängung des Schwarzmarktes nur, wenn die Kunden das Produkt auch annehmen würden. Die Forderung, keine THC-Obergrenze einzuführen, spiegelt diese Argumentation wieder.



Auch für Eigenanbau spricht sich der Hanfverband aus: „Es macht keinen Sinn, weiterhin Leute zu bestrafen, die ihren Eigenbedarf mit ein paar Hanfpflanzen auf dem Balkon decken, wenn gleichzeitig im Laden nebenan Cannabis verkauft werden darf,“ so der DHV-Sprecher Georg Wurth. Wichtig sei auch eine Anpassung des Führerscheinrechts um realistische Grenzwerte für THC festzulegen – diese sieht der Hanfverband bei 5ng/ml oder 10ng/ml Blutserum. Dennoch sind im Forderungspapier ein paar Punkte enthalten, die nicht unbedingt jedem gefallen werden: So spricht sich das Papier gegen den Verkauf von Mischprodukten mit anderen Drogen aus, also etwa „Cannabisbier, Tabakjoints oder Getränke mit THC und Koffein.“ Solange Zucker allerdings nicht als Droge wahrgenommen wird, müssen sich Freunde des gepflegten Hash-Brownies wohl keine Sorgen machen.



Leider schweigt das Papier des deutschen Hanfverbands über die Problematik mit dem EU-Recht sowie Import und Export. Sicherlich wird es aber nicht die letzte Äusserung diesbezüglich bleiben.

