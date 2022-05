Peru will illegale Kokainernte aufkaufen

Die Maßnahme soll beim Kampf gegen den illegalen Handel helfen.

Bild: Creative Commons.

Peru hat seit langem mit dem weißen Pulver zu kämpfen. Das Land an der Westküste Südamerikas hat zwar nicht, wie die Nachbarländer Kolumbien und Bolivien, den Ruf eine massive Kokain-Wirtschaft zu pflegen. Es ist aber dennoch der drittgrößte Kokain-Produzent der Welt – hinter eben diesen beiden Ländern. Hier werden jährlich etwa 160,000 Tonnen Kokablätter verarbeitet, die Pflanzen nehmen rund 62,000 Hektar Land ein. Der Twist: Der Besitz von bis zu zwei Gramm Kokain ist in Peru legal, auch der Anbau ist erlaubt. Doch die Droge zu legalisieren, hat die Probleme mit dem Drogenhandel nicht wirklich beseitigt.



Denn der Verkauf von Kokain nur an die staatliche Koka-Firma ENACO erlaubt – was im Grunde keine schlechte Idee ist. Hier werden jährlich satte 2,500 Tonnen Kokablätter gekauft. Das ist allerdings, gemessen an den 160,000 Tonnen, die jährlich in Peru kultiviert werden, ein Tropfen auf dem heißen Stein: Ganze 95% der Koka-Produktion geschieht noch immer auf unkontrollierten, illegalen Plantagen. So werden jedes Jahr etwa 400 Tonnen (!) Kokain illegal hergestellt und verkauft.



Die Regierung muss sich also neue Wege einfallen lassen, um die verbleibenden Bauern mit ins legale Boot zu holen. Neben den 95,000 legalen Produzenten soll es noch geschätzte 400,000 nicht registrierte geben – deren Bestände sollen nun aufgekauft werden. „The message from the government is that it is legalizing coca leaf and it will buy illegal coca leaf. The message is grow coca, and that’s very dangerous because we are talking about a primary material used in drug trafficking,“ so der ehemalige Innenminister Ruben Vargas.



Vielleicht liegt das Problem aber auch an der letztendlichen Verarbeitung: Aus dem legalen Koka-Blättern werden Süßigkeiten, Mehl, Kaugummi und andere Nahrungsmittel hergestellt. Diese haben natürlich oft eine aufputschende Wirkung – besonders der Kaugummi und das Kauen der Blätter sind uralte Traditionen in der Gegend um Peru. Allerdings ist die Nachfrage nach Kaugummis und Koka-Aufgüssen international nicht so hoch (und so profitabel) wie die nach Kokain.



Paradoxerweise ist Cannabis in Peru nur entkriminalisiert; die Problematik mit dem Cannabishandel und -Konsum scheinen hier weniger Druck auf eine Legalisierung auszuüben.

