Lübeck: Haftstrafen für Dealer-Ehepaar

Die beiden hatten mehr als eine halbe Tonne Drogen vertrieben.

Es war, zumindest laut der Richterin, einer „der größten Drogenprozesse in Lübeck jemals“. Auch die Menge der Drogen, welche die Polizei beschlagnahmte, war Rekordverdächtig für den Bezirk. Es ging hauptsächlich um Cannabis – aber auch Haschisch, Kokain, Ecstasy und andere Drogen wurden vertrieben. Die Angeklagten: Ein Ehepaar, 27 und 31 Jahre alt. Es wurde ihnen Drogenhandel in sage und schreibe 49 Fällen vorgeworfen.



Die Menge ist dabei ebenso beachtlich: satte 530 Kilogramm Cannabis, 14 Kilogramm Hasch, knapp 15 Kilogramm Kokain, 29 Kilogramm Amphetamine, 7 Kilogramm Ecstasy sowie 2 Kilogramm MDMA. Dass sich damit gutes Geld verdienen lässt, ist keine Frage: Die Staatsanwaltschaft schätzt den Wert der Drogen auf über zwei Millionen Euro. In einem Fall soll das Ehepaar auch Waffen mit sich geführt haben – als Mittäter ist eine weitere Person aus Lübeck bekannt, der gesondert verfolgt wird.



Ertappt wurden die beiden unter anderem durch Daten, welche die Polizei aus der verschlüsselten „Encochat“-Kommunikation erhielt. Während diese Gespräche sich allerdings als wenig aufschlussreich erwiesen, hatte man auf andere Arten mehr Glück: Die Polizei lies das Auto verwanzen. Das Ehepaar fühlte sich hier sicher und sprachen offen über die Geschäfte – die Aufnahmen der abgehörten Gespräche wurden bei Verhandlung abgespielt. Die Polizei hatte anscheinend eine umfangreiche Ermittlung in die Wege geleitet um den beiden auf die Spur zu kommen.



Der Mann wurde als Hauptverantwortlicher gesehen und zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, während seine Frau sechs Jahre in Haft muss. Aber vielleicht ist der Fall doch noch nicht ganz geklärt: Der Verteidiger des Ehemannes kündigte an, in Revision zu gehen.

