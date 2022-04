Psychedelika könnten Verständnis von Bewusstsein permanent verändern

Laut einer Studie rechnen Konsumenten vielen Dingen ein Bewusstsein an.

LSD, DMT, Magic Mushrooms und Co. sind oft noch ein großes Schreckgespenst vieler – obwohl den Drogen zahlreiche positive Eigenschaften nachgesagt werden. Schon im antiken Griechenland soll Mutterkorn eine dem LSD verwandte Wirkung gehabt haben – bei den Mysterien von Eleusis sorge die psychoaktive Wirkung des Mutterkornpilzes vermutlich für Halluzinationen. Eine Wirkung beobachten viele Konsumenten bei Psychedelika: Eine ungewöhnlich starke Verbundenheit mit der Umwelt. Egal ob Fluss, Baum oder Waschbecken: Es scheint oft so, als hätten diese Dinge ein eigenes Bewusstsein.



Wissenschaftler meinen nun nachgewiesen zu haben, dass diese Erfahrung dauerhafte Effekte haben könnte. Nach schon einem einzigen Trip vermuten demnach viele Konsumenten eine erhöhtes Bewusstsein in vielen lebenden wie nicht-lebenden Dingen. Die Konsumenten erhielten in der Studie keine Drogen – vielmehr wurden Menschen, die bereits psychedelische Drogen konsumiert hatten zu ihren philosophischen Einstellungen gefragt. Es handelt sich also nicht um ein Bewusstsein der übernatürlichen Art, sondern um eine Wahrnehmung der Welt im philosophischen Sinne.

„This study demonstrates that when beliefs change following a psychedelic experience, attributions of consciousness to various entities tend to increase,“ so Dr. Sandeep Nayak, Leiter der Studie, die den schönen Namen „A Single Belief-Changing Psychedelic Experience Is Associated With Increased Attribution of Consciousness to Living and Non-living Entities“ trägt. Die Konsumenten zeigten dabei erstaunliches: Nur 26 Prozent sagten vor dem ersten Trip Pflanzen ein Bewusstsein nach, nach dem Konsum sprang die Zahl auf 61 Prozent. Ebenso zeigten viele eine neue Sichtweise auf nicht-lebende Objekte: Während zuvor nur 8 Prozent diesen ein Bewusstsein attestierten, wuchs die Zahl nach dem Konsum auf 26 Prozent. Die Psychedelika hatten also eine deutliche Veränderung der Wahrnehmung zur Folge.



Besonders LSD hat den Ruf, Konsumenten zu friedlicheren und auch nachweislich umweltfreundlicheren Menschen zu machen. Das ist auch einer der unterschwelligen Gründe, warum die Droge zumindest in den USA illegal ist: Man sagt ihr nach Anti-Kriegs- und Anti-Establishment-Sentiments hervorzulocken. Nicht gerade das, was ein Land zu Zeiten des Vietnamkrieges gebrauchen kann – LSD wurde 1968 zu einer illegalen Droge. Der kalifornische Gouverneur Edmund Brown sagte kurz zuvor die Droge sei eine „threat to society“.



Für Dr. Nayak und seine Kollegen ist allerdings eines klar: „The results suggesting that a single psychedelic experience can produce a broad increase in the attribution of consciousness to other things, raises intriguing questions about possible innate or experiential mechanisms underlying such belief changes,“ so die Studie. Ein Problem hat die Studie dennoch: Es ist, in philosophischen wie naturwissenschaftlichen Kreisen, nicht möglich genau zu sagen was Bewusstsein eigentlich ist. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, aber zu testen ob etwas oder jemand tatsächlich ein Bewusstsein hat, ist streng genommen bisher unmöglich. Dass Psychedelika das Bewusstsein dauerhaft verändern scheint unangestritten – ob andere Lebenwesen und auch Nicht-Lebewesen überhaupt ein Bewusstsein haben, naja, nicht ganz. Aber das sind vielleicht Fragen, die beim nächsten Trip geklärt werden können.





