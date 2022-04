Hochzeitsessen mit Überraschung

In Berlin mischte die Braut Hanf ins Hochzeitsessen – Gäste riefen den Notarzt

Vorsicht mit der Lasagne. Bild: Mateusz Feliksik / Creative Commons.

Edibles sind nichts für jeden – besonders die starke Wirkung sollte nicht unterschätzt werden. Daher sollte man nicht unvorbereitet einfach drauf los essen. Unter erfahrenen Freunden kann es allerdings vorkommen, dass der unschuldige Keks sich als grüne Überraschung und kleiner Scherz herausstellt. Bereits Arnold Schwarzenegger erlaubte sich mitunter solche Scherze bei Freunden. Für eine Hochzeitsessen eignet sich eine solche Überraschung allerdings weniger. Bei einer Hochzeit in Florida hatten eine Braut und ihr Caterer vergangenen Februar dennoch die Idee, das Essen durch ein wenig Cannabis aufzupeppen.



Das hatte ungute Folgen: Mehrere Gäste beklagten sich über Unwohlsein und ungewöhnliche Gedanken beklagt – die Polizei wurde alarmiert und stellte fest, dass die Symptome auf Cannabiskonsum hinwiesen. Nach dieser flotten Detektivarbeit fragten die Beamten den Bräutigam und die Braut, ob das Hochzeitsessen Cannabis enthielt. Der Bräutigam starrte daraufhin anscheinend ein paar Momente ausdruckslos den Polizisten an und erwiderte schlicht: „Nein“. Dennoch begann die Polizei damit, Küchenutensilien und Besteck einzusammeln. Auch die Lasagne, Erdbeeren mit Schokoüberzug und Pudding-Shots wurden „zur Untersuchung“ eingesammelt.



Ein Gaster, der einen Caesar Salat, Tortellini und Brot mit Olivenöl-Dip verspeiste, sagte dass er sich „tingly“ fühlte; er litt zudem unter Herzrasen und „verrückten Gedanken“. Er habe bereits Erfahrungen mit Cannabis gemacht, aber dieser Trip schien ihm anders zu sein. Ein weiterer Gast, der ebenfalls dem Salat aber auch den Fleischbällchen zum Opfer fiel, sagte er habe sich „weird, tingly, figdety“ gefühlt und hatte „extreme dry mouth“. Die Tante der Braut musste sogar ins Krankehaus. Hier wurde auch THC im Blut nachgewiesen. Nachdem der Caterer dabei erwischt wurde, wie er eine grüne Substanz aus der Punsch-Bowl entnahm, wurde er gefragt ob das Essen Cannabis enthielt. Der Caterer kicherte und nickte daraufhin.



So lecker das Essen auch klingt, besonders die Familienmitglieder wunderten sich, warum dieser Scherz notwendig war: „I don’t know why. I think that is the biggest question on all of our minds in speaking with some of the family members. We want an explanation,“ so ein Gast. Die Braut und der Caterer müssen sich demnächst vor Gericht verantworten.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken