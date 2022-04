Cannabis-Pilotprojekt in Basel wird gestartet

Pilotprojekt in Basel: Apotheken sollen Cannabis verkaufen



In Basel soll bald ein Cannabis-Pilotprojekt gestartet werden. Apotheken sollen Cannabis verkaufen. Aber hierbei handelt es um ausgewählte Apotheken, die Cannabis zu Genusszwecken an Konsumenten verkaufen dürfen. Mit dem Greenlight des Kantons Basel-Stadt soll das Pilotprojekt höchstwahrscheinlich ab dem Spätsommer 2022 legal erhältlich sein. Käufer können dann zwischen Haschisch oder getrockneten Cannabisblüten entscheiden.



Das Pilotprojekt soll erstmal mit nur 400 ausgewählten Konsumenten gestartet werden. Zudem soll es eine Studie in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden, der Universitäten Psychiatrischen Kliniken und der Baseler Uni über den regulierten Cannabisverkauf geben. Die Studie soll die Auswirkung auf das Konsumverhalten und die Gesundheit der Konsumenten untersuchen. Mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis sollen die Verbraucher vor Gesundheitsgefahren geschützt werden.

