Wie nehmen junge Menschen Cannabis wahr?

Heranwachsende und junge Erwachsene nehmen unterschiedliche Vorteile und Risiken von Cannabis wahr. Vier Konsumformen wurden untersucht.

Eine Umfrage mit 433 Heranwachsenden und jungen Erwachsenen wurde von 2017-2018 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden erst am 15. April 2022 publiziert. Das durchschnittliche Alter der Teilnehmer war 18.9 Jahre und 66,5% der Teilnehmer waren weiblich. Es wurden dabei vier verschiedene Arten des Cannabiskonsums beurteilt. Differenziert wurde zwischen verbranntem Cannabis in der Pfeife, Joints, verdampftem Cannabis und gegessenem Cannabis (Edibles).

Es gab bisher wenig Informationen wie Heranwachsende und junge Erwachsene verdampftes und gegessenes Cannabis wahrnehmen. Ziel dieser Umfrage war es, mehr Klarheit in diese Fragestellung zu bringen.

Die Teilnehmer nahmen Cannabis welches entweder in der Pfeife oder in Joints geraucht wurde als am gefährlichsten wahr. Die kurzfristigen wahrgenommenen Risiken wahren: starker Husten und Atemprobleme sowie die sozialen Risiken “in Stress kommen” und “ärger von Freunden bekommen”. Die langfristigen wahrgenommenen Risiken waren: Lungenkrankheiten, Krebserkrankungen der Lunge und der Mundhöhle sowie Herzinfarkte. Diese Produkte hatten laut der Wahrnehmung der Teilnehmer auch mehr kurzfristige und langfristige Vorteile (u.a. weniger psychische Probleme) als Edibles und verdampftes Cannabis.

Die am häufigsten beschriebenen Risiken waren: “in Stress kommen” und “abhängig werden”. Die am häufigsten beschriebenen Vorteile waren: “High oder zugedröhnt sein” und “weniger ängstlich sein”.

Jeder Cannabiskonsument nahm die Risiken geringer und die Vorteile größer wahr als die Nicht-Konsumenten.

Heranwachsende und junge Menschen nehmen die Vorteile und Risiken von den vier verschiedenen Konsumformen unterschiedlich wahr. Die jungen Menschen sollen laut den Forschern besser aufgeklärt werden. Dabei sollten die wahrgenommenen Vorteile und Risiken sowie die tatsächlichen Vorteile und Risiken beachtet werden.

Cannabis hat bei jungen Menschen ein größeres Schadenspotenzial als bei älteren Menschen.

